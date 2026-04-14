Reyli Barba reafirma vínculo irrompible con Ana Bárbara

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).-

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acerca de la situación que atraviesa Ana Bárbara, luego de que se diera a conocer que el esposo de la, Ángel Muñoz, le fue infiel y, hermético, pidió a la prensa mantener una línea de respeto en una situación que involucra a su familia y a su hijo Jerónimo.Elfue captado en su arribo al aeropuerto de la CDMX, de hecho, fue él quien se acercó a losque aguardaban en las instalaciones.Reyli expresó que se encontraba ahí para, el hijo que comparte con Ana Bárbara, quien viajó a nuestro país para pasar unos días a su lado.La visita fue a propósito de suy detalló: "Cumplí 54 hace dos días, celebré con toda la familia yporque vino Jerónimo, está Reyli (su primogénito), vino con las niñas (sus nietas), hicimos una fiesta muy familiar porque estamos celebrando".En la fiesta por su cumpleaños reveló quey también aprovecharon para celebrar con su música.Sonriente, agradeció los cumplidos que "Jero" recibió, de parte de algunos miembros de la prensa, que reconocieron que, a su corta edad, cuenta con unay presencia."Está de mi estatura, Jerónimo es un crack, es un basquetbolista natural, la verdad, que tengo, los tres medimos 1.97 ya, son muy artistas los dos", destacó.Barba indicó que será, durante el, que viajará a Los Ángeles para pasar una temporada con Jerónimo.En cuanto fuesobre Ana Bárbara, Reyli optó por limitar sus declaraciones, puntualizando en la importancia que tiene para él proteger a su núcleo familiar, en el que la intérprete de "Bandido" está incluida."Ana..., la familia siempre será protegida y Ana es para la eternidad, la, tenemos un hijo maravilloso, yo agradezco con el respeto con que tratan esto porque es un, les agradezco que sean respetuosos con la familia, lo valoro mucho; lo más importante es eso, el cariño y el respeto, eso es lo que nos salva a todos".Elde "Amor del bueno" dio a conocer que, el, cuando ofrezca un concierto en el Auditorio Nacional, a propósito de sus 36 años de trayectoria, contará con la presencia, tanto de Jerónimo como de Reyli, que serán sus únicos