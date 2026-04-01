Reynaldo "El Papirrín", en terapia desde que su esposa le fue infiel
El actor Reynaldo Rossano inició terapia tras la infidelidad de su expareja y el alejamiento de sus hijos desde hace tres años.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El actorReynaldo Rossano , "El Papirrín", y quien formó parte de "La hora pico" y el matutino "Hoy", vive un difícil momento familiar
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desde que su expareja le fue infiel y después lo alejó de sus dos hijos, a quienes no ve desde hace tres años.
Reynaldo, quien se dedica a entretener al público, luce un rostro triste, toma terapia y trata de salir adelante, así lo compartió con la prensa en un reciente encuentro en la Asociación Nacional de Actores.
"Yo estoy en terapia desde que sucedió el incidente de la infidelidad con la mamá de los niños, después de no poder recuperar la situación, continué con terapia", comentó.
Hubo un momento en el que diario acudía a terapia; ahora va al menos una vez a la semana; para él ha sido muy fuerte lo ocurrido, lo califica como un "golpe emocional", pues además, desde que sus hijos lo bloquearon de redes sociales y del teléfono cayó en depresión.
"Te empiezas a deprimir y quieres dejar de luchar por ti, ya no quieres trabajar, saber nada de ti", compartió.
Contó que a veces no se levantaba de la cama, su mente lo maltrataba y ha tratado de trabajar para que ese estado emocional desaparezca, sin embargo vive en la zozobra por no saber nada de ellos, quienes piensa, han sido mal aconsejados por su madre para que no quieran verlo.
Reynaldo, su hijo que ya es mayor de edad ha expresad que no quiere verlo, por eso él mejor no se acerca, porque teme que lo pueda acusar de acoso.
¿Por qué se daño la relación de Reynaldo Rossano con sus hijos?
Reynaldo Rossano asegura que Karla, su expareja y a quien conoció en el programa "Hoy", le ha hecho pasar un verdadero "terror psicológico", y no sólo a el, también a sus hijos.
Con Karla duró muy poco tiempo de novios, la vio apenas 32 veces antes de pedirle matrimonio, al año de casados tuvieron a su primer hijo y luego nació la niña; un día, ella le confesó la infidelidad, le dijo que supuestamente la esposa de su amante iba a exhibir todo, entonces, mejor lo prevenía.
En una reciente charla con Gustavo Adolfo Infante, Rossano se sinceró sobre este episodio personal que calificó como muy decepcionante y devastador, y aunque tomaron terapia para intentar recuperar la relación, esto fue imposible.
Rossano confesó que es a la madre de sus hijos a quien no le conviene que ellos traten con él, por eso los alejó, pues asegura, que a ella no le conviene que él se entere de ciertas cosas que ellos le quieren decir.
El actor, incluso, la denunció por abuso infantil, sin embargo dicha denuncia no prosperó porque sus hijos, alienados por su madre, dice Reynaldo, dijeron que todo estaba bien y que su madre "es perfecta".
Reynaldo Rossano, de 52 años, sospecha que sus hijos sean víctimas de terror psicológico por parte de su madre, y aunque el panorama está complicado, mantiene la esperanza de que la relación con sus hijos se pueda reconstruir.
Reynaldo Rossano es además papá de Diego, su hijo mayor y con quien se lleva muy bien, él lo hizo abuelo de una nieta hace tres años.
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