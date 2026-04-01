Reynaldo "El Papirrín", en terapia desde que su esposa le fue infiel

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El actor

, "El Papirrín", y quien formó parte de "La hora pico" y el matutino "Hoy", vive un

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desde que su expareja le fue infiel y después lode sus dos, a quienes no ve desde hace tres años.Reynaldo, quien se dedica a entretener al público, luce uny trata de salir adelante, así lo compartió con la prensa en un reciente encuentro en la"Yo estoy endesde que sucedió elcon la, después de no poder recuperar la situación, continué con", comentó.Hubo un momento en el que diario acudía a; ahora va al menos; para él ha sido muy fuerte lo ocurrido, lo califica como un "", pues además, desde que suslo bloquearon de redes sociales y del teléfono cayó en"Te empiezas ay quierespor ti, ya no quieres, saber nada de ti", compartió.Contó que a vecesde la cama, suy ha tratado depara que ese estado emocional desaparezca, sin embargo vive en lapor no saber nada de ellos, quienes piensa, han sido mal aconsejados por supara que no quieran verlo.Reynaldo, su hijo que ya es mayor de edad ha expresad que, por eso él mejor no se acerca, porque teme que lo pueda acusar de¿Por qué se daño la relación decon susasegura que, su expareja y a quien conoció en el programa "Hoy", le ha hecho pasar un verdadero "", y no sólo a el, también a susConduró muy poco tiempo de novios, la vio apenasantes de pedirle matrimonio, al año de casados tuvieron a suy luego nació la niña; un día, ella le confesó la, le dijo que supuestamente laiba a exhibir todo, entonces, mejor lo prevenía.En una reciente charla con, Rossano se sinceró sobre esteque calificó como muy decepcionante y devastador, y aunque tomaronpara intentar recuperar la relación, esto fue imposible.Rossano confesó que es a lade susa quienque ellos traten con él, por eso los, pues asegura, que a ellaque él se entere de ciertas cosas que ellos le quieren decir.El actor, incluso, lapor, sin embargo dichaporque sus, alienados por su, dice Reynaldo, dijeron que todo estaba bien y que su"es perfecta"., de 52 años, sospecha que sussean víctimas depor parte de su, y aunque el panorama está complicado, mantiene lade que la relación con susse pueda reconstruir.es además papá de, suy con quien se lleva muy bien, él lo hizo abuelo de una nieta hace tres años.