Ricardo Casares reconoce "envidia de la buena" hacia Javier Ibarreche

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que usuarios de redes sociales criticaron a Ricardo Casares por no dejar hablar al tiktoker Javier Ibarreche durante los Premios Oscar, el conductor aseguró que le tiene "envidia" al influencer de cine.

Por medio de Instagram, Casares reveló que la presencia del tiktoker le dio "envidia y admiración".

"Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos) me revientan pues según ellos 'me dio envidia' @ibarrechejavier y tienen razón me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido!".

Aunado a ello, explicó que desde el inicio quiso estar al lado de él. "Me da envidia de la buena y como compañero me acerque a él desde el minuto 1 para lograr una sociedad que claro que se dio! Fui por estar al lado de él, el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludó y más aún lo abrace cuando Santi Mitre le felicitó una crítica".Finalmente, expresó: "¡La realidad es que la pasamos de poca madre! Pero veo que mucha gente no sabe que para apoyar a uno no tiene que joder a otro. Estoy muy orgulloso de Javier, lo hizo espectacular pero también estoy muy contento con mi chamba no veo por qué me reventaron así. Justo hoy ganó una película que habla de cómo la gente se pelea cuando está enojada y confundida y como cuando eso pasa el camino es ser buenos unos con otros"."Normalmente, ignoraría o les mentaría la madre a estos reventadores por hoy no... ¡bueno si! ¡Huevos culeros se hizo un buen trabajo y la pasamos chingon!", sentenció.El mexicano experto en cine se robó las cámaras de la televisión nacional. Y es que fue invitado por la televisora TV Azteca para formar parte de los panelistas en la transmisión de la ceremonia.El hecho fue "un sueño" para Ibarreche, pues no solo logró conducir uno de los eventos más esperados del año, sino que intercambió palabras con celebridades como Jamie Lee Curtis o Austin Butler.A los pocos segundos de aparecer a cuadro, el nombre de Javier Ibarreche se volvió tendencia en Twitter. Y es que los fans del tiktoker aprovecharon la plataforma para enviarle sus mejores deseos por cumplir su meta.Luego de finalizar la transmisión de la gala, Ibarreche dedicó un emotivo mensaje a sus fans, pues no se esperaba las decenas de felicitaciones que recibió. "Casi no uso esta red, pero hoy fui tendencia un ratito, y resulta que los tweets eran pura cosa bonita. Gracias por eso", escribió.Asimismo, destacó que vivió una experiencia "de película", ya que su participación en los Oscar 2023 marcó un parteaguas en su trayectoria. "Hoy viví diez años en diez horas, y eso se lo debo a ustedes que me empujaron hasta acá. Los amo", declaró en la red social.El influencer Javier Ibarreche, quien acumula 9.3 millones de seguidores en TikTok, se hizo famoso por compartir reseñas y recomendaciones de películas y series mediante la plataforma china en época de pandemia.Ibarreche se volvió tendencia en redes sociales. Lo anterior se debe a que usuarios de Twitter no dudaron en demostrarle su apoyo con mensajes y memes al aparecer en la pantalla chica.Ibarreche estuvo presente durante el desfile de luminarias de la alfombra roja de los Premios Oscar. Asimismo, entrevistó a diversos famosos como Antonio Banderas, Alfonso Cuarón, Jamie Lee Curtis, entre otros.