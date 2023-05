Ricardo O'Farrill se declara en huelga de hambre y causa polémica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Desde hace unos días el standupero Ricardo O'Farrill, ha causado polémica en redes sociales. Primero, por arremeter en contra de sus colegas comediantes por un supuesto arrebato de ira.

Todo comenzó a raíz de que supuestamente fue humillado en la boda de Mau Nieto, según sus declaraciones, pidió que se disculparan y al no obtener lo que pedía; realizó un Live en su cuenta de Facebook donde habló de algunos de sus compañeros.

Posteriormente fue internado en una clínica de rehabilitación contra su voluntad, en la cual fue víctima de violencia física, según denunció en una transmisión en vivo.

En el "En Vivo", aseguró que pese a que convulsionó en el transporte que lo llevaba rumbo a la clínica, quienes lo acompañaron no hicieron nada, al contrario, sólo se burlaron.

"En el transporte me convulsiones dos veces, entonces, pedí que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme", dijo.

En las últimas horas, el comediante ha realizado varios lives en Instagram. En éstos, se muestra bromista y un tanto positivo; sin embargo, sus seguidores han externado su preocupación por su estado de salud mental.

En Twitter, compartió varias publicaciones en donde dijo que se rapó en solidaridad con un joven que padece cáncer, y permanece en la clínica de rehabilitación.

Ante ello, algunos usuarios comentaron lo siguiente: "Ya perdimos a Richie, está en una depresión cabron* y como dice Jaime Maussan: Nadie hace nada", "¿Ya depresión fase Britney?", "Richie actúa como ese compa del barrio que ya lo ves actuando y haciendo cosas incongruentes por los daños de la droga", entre otros.

En otra de sus publicaciones dijo que estaría en huelga de hambre (sólo líquidos), hasta que le permitieran ver a sus compañeros que sufren de alcoholismo y maltrato. Probablemente, refiriéndose a quienes conoció en la clínica Margaritas.

Es importante mencionar que en diversas ocasiones dijo que personal de la clínica lo tenía atado, lo cual le generó lesiones en las muñecas. Por lo que también amenazó con llevar patrullas y cámaras al lugar, hasta tener certeza del estado de salud de sus compañeros.

Lo anterior, generó diversas reacciones entre los internautas, y algunos comentarios fueron: "Richie bello, deja que te ayuden, no estás bien", "Esto ya no es divertido, es triste", "Ricardo, esto nunca fue gracioso y ahora es peor, es preocupante, necesitas ayuda mi rey", "Te queremos mucho y te queremos ver bien".