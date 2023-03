Ricky Martin y uno de los actos solidarios más grande de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Ricky Martin continúa con su gira de conciertos por Sudamérica, particularmente al estilo sinfónico. El cantante de 51 años sigue cosechando el cariño de sus fans de todas partes del mundo, pero parece que una ciudadana argentina le robó el corazón y el artista tuvo un gesto inolvidable para ambos.

En uno de sus shows por Argentina, Ricky Martin desplegó todo su talento con una orquesta sinfónica en la provincia de Mendoza. Lo que muchos no se esperaban es un gesto totalmente tierno de parte del actor, cuando dejó de cantar para bajar del escenario.En ese momento, muchos presentes no entendieron lo que sucedió. Pero luego fue el mismo cantante quien aclaró lo sucedido y explicó por qué dejó de cantar por algunos segundos durante el show en el Aconcagua Arena de esa provincia argentina."Ella tiene 88 años. Quería una foto conmigo. ¿Cómo podría negarme", fue el epígrafe que escribió el intérprete de "Adrenalina" en su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de 18 millones de seguidores de todas partes del mundo. El audiovisual compartido ya alcanzó los 155 mil "Me gusta".

Además, más de 4 mil personas dejaron su comentario en el tierno video de resumen de su paso por ese rincón del país sudamericano. No caben dudas de que el ganador de 228 premios importantes de la industria de la música dejó una huella imborrable en el público de esa noche y también en el de su fiel seguidora, ya que tiene para siempre el recuerdo más bonito con su ídolo.

Luego del tierno momento, Ricky Martin dio las explicaciones correspondientes, justificando que dejó de cantar unos segundos y se demoró en retomar su canción para saludar a los fans que estaban presenciando el show en las primeras filas, entre ellos la abuela que se hizo famosa en las redes sociales del ex Menudo.