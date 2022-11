Rinde tributo

Ciudad de México. - Son considerados una de las bandas más grandes de los últimos tiempos, pero no sólo por su talento para hacer música, también por su calidez con el público, es por ello que, durante uno de sus shows en la capital argentina, Coldplay no dudó en interpretar un tema del más grande artista de esa nación, Gustavo Cerati.

Fue el pasado viernes cuando los británicos se presentaron en el de River Plate, en Buenos Aires, y lo que era una noche, ya de por sí mágica, terminó convirtiéndose en un momento inolvidable cuando, de un momento a otro, Chris Martin y compañía decidieron entregarles a sus fans los acordes de “De música ligera”, canción que fue lanzada en 1990 por Soda Stereo.

Antes de que el público explotara, Martin se tomó unos minutos para, con un fluido español, pedirles que “cantaran por todo el mundo”, posteriormente sonaron los primeros acordes de la canción escrita por Cerati, lo que de inmediato causó la euforia de los asistentes.

Como era de esperarse todos los argentinos corearon la canción de principio a fin, dejando en segundo plano la interpretación de Chris, quien por cierto conocía a la perfección toda la letra.

El momento quedó inmortalizado en varios videos, que ya son virales en las redes sociales, donde se pueden leer varios mensajes de agradecimiento por parte de sus fans:

“Estuve ese día ahí y se me hizo el clásico nudo en la garganta, inevitable no recordar a Gustavo”, “Una gran banda: Coldplay le rinde homenaje a otra gran banda: Soda Stereo. Así de sencillo”, “Estuvo genial, lindo homenaje. La rompieron”, “¡Se pasa Chris Martin! Se pasa Coldplay. La mejor banda de este tiempo”, “Yo acá me escalofrié, lindo gesto. Cantar en un idioma que no maneja y sobre todo mover la audiencia como lo hace”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.