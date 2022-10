Ringo Starr da positivo a Covid por segunda vez

A-AA+

Con gran decepción, el ex Beatle Ringo Starr anunció que, a tan sólo unos días de haber superado su contagio de Covid-19, volvió a dar positivo al virus por segunda vez; por lo que no podrá cumplir con los compromisos laborales que ya tenía planeados.

A través de sus redes sociales, el bateristas y cantante, dio a conocer la noticia y aunque se dijo completamente sorprendido por esta situación, tomó la decisión de cancelar su gira para cuidar de su salud.

"Estoy seguro de que estarán tan sorprendido como yo. Di positivo nuevamente por Covid. El resto de la gira está cancelada. Les envío paz y amor, Ringo", escribió junto a una fotografía de él mismo.

¿Qué pasará con sus conciertos en México?

Luego de que trascendiera el contagio de Starr, varios de sus fans comenzaron a mandarle cientos mensajes de apoyo y buenos deseos, pero al mismo tiempo una pregunta comenzó a rondar en sus mentes, sobre todo la de sus seguidores mexicanos: ¿Qué pasará con los conciertos que tenía programados para los próximos días?

Ringo anunció que el resto de sus shows estaban cancelados, sin embargo, Ocesa asegura que todo sigue en pie, por el momento.

Incluso, en la página de Ticketmaster todavía pueden conseguirse algunas entradas; sin embargo, se desconoce si más adelante esta situación pueda cambiar.

El ex Beatle tiene dos fechas programadas en México, el próximo 19 y 20 de octubre y muchos de sus fans todavía esperan que pueda asistir a la cita.