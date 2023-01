Rob Schneider confiesa que es admirador de Luis Miguel

Con la simpatía que lo caracteriza, Rob Schneider reconoció que Luis Miguel no sólo le parece un gran cantante mexicano, sino que es su favorito de todo el mundo; esto luego de que se le cuestionase acerca de la música que conocía de nuestro país y aunque el actor estadounidense todavía no domina nuestro idioma, hizo su mayor esfuerzo para hablar con la prensa en español.

El actor y comediante Rob Schneider, arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, ya que promocionará el estreno de su nueva cinta, “¡Qué viaje con papá!”, que está próxima a estrenarse, y en la cual comparte créditos a lado de la actriz mexicana Mónica Huarte y su hija, Miranda Scheneider.

Cuando se le preguntó por la música mexicana que más le gustaba, Rob no dudó ni un segundo e indicar que se trataba de nada más y nada menos que “El sol de México”, Luis Miguel:

“Luis Miguel es mi favorito, is the best, no de México solo, en el mundo y también me cae bien porque lo hago ver más alto”, confesó.