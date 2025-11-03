logo pulso
Roban bolsa de mano a Rocío Sánchez Azuara en Palacio de Hierro

Presunto robo a Rocío Sánchez Azuara en Palacio de Hierro despierta investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 04:15 p.m.
A
Roban bolsa de mano a Rocío Sánchez Azuara en Palacio de Hierro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El periodista Carlos Jiménez dio a conocer esta tarde que, presuntamente, la conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara habría sido víctima de un robo, hace un par de días, durante su estancia en una plaza comercial, por lo que habría investigaciones en curso acerca del posible caso.

Pese a que la conductora de "Acércate a Rocío" no ha hecho ningún pronunciamiento público, a través de sus redes sociales, Carlos Jiménez, quien suele publicar información acerca de delitos -bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX- reportó que la conductora sufrió un robo en recientes días.

El periodista informó que, aparentemente, mientras Sánchez Azuara se encontraba haciendo unas compras en Palacio de Hierro, en la sucursal ubicada en Polanco, unos hombres le habrían robado su bolsa de mano, en la que Jiménez afirma que la conductora llevaba "tarjetas, dinero y documentos", motivo por el que la fiscalía ya estaría realizando las investigaciones pertinentes.

