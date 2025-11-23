logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Robbie Williams alerta sobre riesgos de medicamentos para perder peso

Robbie Williams experimenta pérdida de visión relacionada con medicamentos para diabetes utilizados para bajar de peso

Por El Universal

Noviembre 23, 2025 09:25 p.m.
A
Robbie Williams alerta sobre riesgos de medicamentos para perder peso

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- En entrevista para el medio británico "The Sun", el cantante Robbie Williams advirtió sobre los efectos que le han causado las inyecciones para bajar de peso, entre ellos visión borrosa. "Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se aseguren de que investiguen", señaló el cantante británico.

Según explicó el intérprete de "Angels", estuvo consumiendo Mounjaro (Monjaro), un medicamento utilizado para tratar la diabetes mellitus, pero que en ocasiones se receta erróneamente para bajar de peso, de acuerdo con información de University of Colorado Health.

"La ausencia de angustia mental que he sentido desde que tomo Mounjaro es total y absolutamente liberadora", afirmó el interprete de "Millenium"

La estrella comentó que uno de los principales efectos secundarios que ha sufrido es la pérdida de visión, situación que relaciona directamente con las inyecciones de Mounjaro. "Llevo un tiempo viéndolo borroso y cada vez va a peor. No creo que sea la edad; creo que son las vacunas", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Williams recordó que en una ocasión asistió a un partido de futbol americano y repentinamente notó que los jugadores se veían "como manchas en un campo", lo que lo hizo preocuparse por su condición.

Tras comentarlo con otras personas que también usan el medicamento, descubrió que varios experimentaban síntomas similares. Aun así, confesó que es probable que continúe con el tratamiento. "Pero en serio, estoy tan enfermo que probablemente seguiría tomándolo hasta perder la vista de un ojo por completo", declaró a The Sun.

De acuerdo con estudios de la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), los pacientes que consumen medicamentos del tipo GLP-1 presentan mayor riesgo de desarrollar afecciones que pueden derivar en ceguera.

Las inyecciones como las que usa Robbie Williams suelen emplearse para regular la glucosa en sangre, controlar el apetito y apoyar la digestión. Sin embargo, aún no existe evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo, y diversas instituciones médicas continúan realizando estudios para determinar los riesgos reales de su uso prolongado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Robbie Williams alerta sobre riesgos de medicamentos para perder peso
Robbie Williams alerta sobre riesgos de medicamentos para perder peso

Robbie Williams alerta sobre riesgos de medicamentos para perder peso

SLP

El Universal

Robbie Williams experimenta pérdida de visión relacionada con medicamentos para diabetes utilizados para bajar de peso

Cazzu y Belinda comparten momento en Premio GQ y revelan admiración musical
Cazzu y Belinda comparten momento en Premio GQ y revelan admiración musical

Cazzu y Belinda comparten momento en Premio GQ y revelan admiración musical

SLP

El Universal

Cazzu reprueba que su encuentro con Belinda cause tanto morbo

Julieta Venegas sorprende en 31 Minutos: Calurosa Navidad
Julieta Venegas sorprende en 31 Minutos: Calurosa Navidad

Julieta Venegas sorprende en 31 Minutos: Calurosa Navidad

SLP

El Universal

31 Minutos regresa con Calurosa Navidad y la colaboración especial de Julieta Venegas

Bad Bunny arranca gira mundial que llegará a México
Bad Bunny arranca gira mundial que llegará a México

Bad Bunny arranca gira mundial que llegará a México

SLP

El Universal

Descubre las canciones que formarán parte del concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, un recorrido por sus éxitos.