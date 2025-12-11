logo pulso
ROBE INIESTA fallece A LOS 63 AÑOS

Por EFE

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
ROBE INIESTA fallece A LOS 63 AÑOS

El músico español Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años, según informó este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", según el comunicado publicado en la red, que no informa sobre la causa de la muerte.

Los próximos días se dará a conocer el lugar concreto de Plasencia (oeste español), donde nació en 1962, y la hora del homenaje para despedir al artista.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira ´Ni Santos ni Inocentes´, tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. 

