logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ROBERT CARRADINE FALLECE A LOS 71 AÑOS

Por EFE

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
ROBERT CARRADINE FALLECE A LOS 71 AÑOS

El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión ´Lizzie McGuire´, ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según publica Deadline.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense.

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie ´Lizzie McGuire´, protagonizado por Hilary Duff.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en ´The Cowboys´,.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , ´Coming Home´ (´El regreso´, 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en ´Mean Streets´ (´Malas Calles´) de Martin Scorsese en 1973. El actor también participó en el western ´The Long Riders´ (´Forajidos de Leyenda´, 1980) y el film ´Revenge of the Nerds´ (´La revancha de los novatos´, 1984). 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira
Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira

Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira

SLP

El Universal

Líneas 1, 2 y 9 del Metro y trolebuses extenderán horario hasta la 01:00 horas para facilitar movilidad.

Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal
Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal

Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal

SLP

El Universal

La polémica surgió por la referencia al matrimonio de Nodal en la letra, lo que generó críticas y respuestas públicas.

Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista
Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista

Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista

SLP

AP

La presencia de Snoop Dogg destaca el interés de celebridades en clubes de fútbol galeses.

Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana
Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana

Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana

SLP

AP

Nidia Santiago, productora mexicana, participó en la creación de Amélie, nominada al Oscar 2026.