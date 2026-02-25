ROBERT CARRADINE FALLECE A LOS 71 AÑOS

El actor Robert Carradine, miembro del clan Carradine y conocido por su participación en la serie de televisión ´Lizzie McGuire´, ha fallecido a los 71 años tras suicidarse, según publica Deadline.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar", señala la familia en un comunicado remitido al medio estadounidense.

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie ´Lizzie McGuire´, protagonizado por Hilary Duff.

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en ´The Cowboys´,.

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar , ´Coming Home´ (´El regreso´, 1978), dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en ´Mean Streets´ (´Malas Calles´) de Martin Scorsese en 1973. El actor también participó en el western ´The Long Riders´ (´Forajidos de Leyenda´, 1980) y el film ´Revenge of the Nerds´ (´La revancha de los novatos´, 1984).