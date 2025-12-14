logo pulso
Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en Brasil

Tras un accidente automovilístico en Brasil, Roberto Carlos y otras personas son trasladadas a un hospital en Gramado. Actualización sobre su estado de salud y próximos planes de gira mundial.

Por El Universal

Diciembre 14, 2025 06:08 p.m.
A
Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Lo que debía ser solo una grabación de televisión, terminó en un accidente automovilístico que involucró al cantante brasileño Roberto Carlos.

De acuerdo con información publicada en las redes sociales del artista, los hechos ocurrieron la mañana de este domingo, durante el rodaje de un programa especial de fin de año.

En el mensaje se explicó que el intérprete de "Detalles" se encontraba manejando su coche, un Cadillac, cuando presentó una falla en el sistema de frenos y terminó impactando contra tres automóviles del equipo técnico.

Asimismo, explicaron que, tras el incidente, el artista y otras tres personas fueron trasladadas a un hospital de la ciudad de Gramado, pero solo de manera preventiva.

"Fue ingresado en el hospital y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien", se puede leer en el breve comunicado.

El equipo del cantante calificó lo ocurrido como un "pequeño accidente" y aseguró que el artista se encuentra en perfecto estado de salud.

Roberto Carlos regresará a los escenarios mexicanos el próximo 2026 como parte de su gira mundial y visitará ciudades como Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Oaxaca y la Ciudad de México.

