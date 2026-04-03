Rodaje de película con Pedro Pascal paraliza calles del Centro Histórico de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Hoy la vida del primer cuadro de la Ciudad de México ha cambiado por Pedro Pascal.

Rodaje en el Centro Histórico con Pedro Pascal

Decenas de personas que había ido sólo a pasear, aprovechando el descanso de Semana Santa, se encontraron sorpresivamente con el rodaje de "De noche" protagonizada por el actor chileno.

"¡Es Pedro, es Pedro, vamos a ver qué hace!", dijo una chica a su grupo de amigos.

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La locación principal fue en la avenida 5 de mayo e Isabel la Católica en donde el equipo de seguridad de la producción ha hecho malabares para controlar vehículos y transeúntes.

Mientras la circulación sobre 5 de mayo fue frenada en su totalidad desde la mañana, la de Isabel la Católica ha dependido de los tiempos de rodaje, siendo reabierta cada que hay un receso de planeación o corte a comer.

"Avancen, avancen, no de detengan por favor, sigan avanzando", gritaban los responsables.

Detalles de la producción y ambiente durante el rodaje

Algunos de las personas que optaron por quedarse más de media hora han recurrido a una taquería y panadería cercana para comprar algo y comer en lo que toman algún video o foto de Pascal, a la distancia.

El actor de "The Mandalorian" y "Wonder woman '84" ha oído gritos con su nombre y sonreído mientras camina hacia el set o sale de él.

La producción solicita constantemente silencio durante las tomas, a fin de que salga limpio lo mejor posible el audio, de esta historia ambientada en 1930, sobre una pareja gay que huye de Estados Unidos hacia México.

Más de 50 extras y 30 automóviles de la época han formado parte de la escenografía.