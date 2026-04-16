Rosaldo afirma que rumores sobre fortuna de Derbez son falsos

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Las estimaciones sobre lade

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, difundidas en plataformas como Celebrity Net Worth, llegaron hasta su esposa, la cantante y actriz, quien calificó como "" que este tipo de información se haga pública.La artista tuvo recientemente un encuentro con la prensa en elde la, donde fue cuestionada sobre la cifra que circula en ese sitio, que estima el patrimonio del actor en 30 millones de dólares.Rosaldo señaló que desconoce de dónde provienen estos datos y cómo se calculan. "Me parece muy delicado porque de cualquier celebridad que pongas te aparece ahí lo que supuestamente tiene o vale, y cualquier persona puede pensar: eso es lo que tiene en el banco", dijo en declaraciones retomadas por Despierta América.La también cantante fue clara al negar la información. "Es absolutamente falso, como muchas de las cosas que se dicen en. Hay mucha gente quela información, que la manipula o la cambia", añadió.En el sitio web antes mencionado se incluye unade la trayectoria de Derbez, en la que se destaca su vínculo con el espectáculo desde joven, al ser hijo de la actriz, así como su trabajo encon programas como "XHDRBZ", "La familia P. Luche" y "Vecinos", además de su participación en teatro y cine.La página también señala que sus estimaciones se elaboran a partir dey otras fuentes consideradas confiables. "Los patrimonios netos se calculan utilizando datos obtenidos de fuentes públicas. Cuando se nos proporcionan, incorporamos pistas privadas y comentarios recibidos de las celebridades o sus representantes".Asimismo, advierte que las cifras pueden no ser exactas. "Toda la información en este sitio se basa exclusivamente eny está sujeta a cambios sin previo aviso".En el mismo encuentro, Rosaldo también se refirió a su relación con el comediante. A pesar de losy momentos complicados, aseguró que su historia juntos ha sido "maravillosa".Incluso, reveló que Los Derbez suelen tomar con humor las versiones que circulan sobre ellos. "En esta familia tenemos, imagínate todo lo que nos hemos dicho", comentó, luego de revelar que tienen unen el que se burlan de laque circula.