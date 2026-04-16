Chumel critica a exalcaldesa por sacrificio de 10 mil perros
El sacrificio masivo de perros en Tecámac se realizó según normas oficiales y por crisis de abandono.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- LaFiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre el inicio de una investigación de oficio
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por los posibles delitos relacionados con el maltrato animal contra la senadora de MorenaMariela Gutiérrez.
Esto, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que la funcionaria es acusada de ordenar el sacrificio de más de 10 mil perros durante su periodo como presidenta municipal de Tecámac, por agentes de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).
La ahora senadora de Morena afirmó en conferencia de prensa que dichos sacrificios se llevaron a cabo durante su mandato como alcaldesa de Tecámac y que fue una respuesta a la crisis nacional de abandono y reproducción de animales. Según las declaraciones de Mariela Gutiérrez, el sacrificio de los perros se realizó conforme a las normas oficiales mexicanas y en muchos casos se trataba de canes con antecedentes de agresividad hacia personas.
El comunicador, conductor y youtuber mexicano Chumel Torres publicó a través de sus redes sociales una crítica respecto al tema en tendencia de la exalcadesa y los miles de sacrificios de perros en Tecámac, que ha sacudido a millones de personas en México.
Por medio de un post en X, antes Twitter, Torres rechazó las acciones de la ahora senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, y lanzó un dardo en contra del partido político y contra el manejo de situaciones similares que realizan las autoridades en el país.
"La Senadora Mariela Gutiérrez mandó sacrificar más de 10,000 perros. Ojalá hubiera sido panista para que esto tuviera consecuencias legales, pero es de Morena... entonces, pues vamos olvidándolo amigos lo siento", escribió en su perfil oficial el conductor.
La publicación de Torres ya acumula más de seis mil reacciones y en la sección de comentarios se ha abierto un debate respecto a las políticas para implementar justicia del actual gobierno y la situación de animales en condiciones de calle y/o abandono en México.
Algunos de los mensajes que usuarios han dejado son:
"Los de Morena ya se pelearon con los doctores, con los ingenieros, con los españoles, con los peruanos, con los padres de niños con cáncer, con las madres buscadoras, con la ONU, con EU, con los que tienen afore, campesinos, camioneros y ahora con los amantes de los perros...".
"Y muchos están tratando de justificarlo. Lo pienso fríamente y entiendo que en una situación extrema sea necesario sacrificar unos cuantos si son extremadamente agresivos o están muy enfermos, pero 10 mil? A mí me suena a Brujería de la Cubana donde se ve mucho eso...".
"Ni los perros callejeros pueden vivir en la 4T".
"La vdd en el edo mex es un problema, lejos de que si esta mal, deberían multar a la gente q abandona y les vale su mascota... hay jaurías que atacan a los niños y a la gente eso no está bien".
"Matarlos es menos costoso que alimentarlos, asignarle dinero a las instalaciones donde los mantuvieran bien cuidados, pagarle a los empleados de esos lugares y gestionar adopciones responsables. Hizo lo que muchos alcaldes deberían hacer pero por correctitos no hacen".
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