Chumel critica a exalcaldesa por sacrificio de 10 mil perros

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La

del Estado de México informó sobre el inicio de una

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por los posibles delitos relacionados con elcontra laEsto, luego de que en redes sociales se hiciera viral un video en el que la funcionaria es acusada de ordenar eldurante su periodo como presidenta municipal de Tecámac, por agentes de ladel Estado de México (Propaem).La ahoraafirmó en conferencia de prensa que dichos sacrificios se llevaron a cabo durante su mandato como alcaldesa de Tecámac y que fue una respuesta a lay reproducción de animales. Según las declaraciones de, el sacrificio de los perros se realizó conforme a las normas oficiales mexicanas y en muchos casos se trataba de canes con antecedentes de agresividad hacia personas.El comunicador, conductor y youtuber mexicanopublicó a través de sus redes sociales unarespecto alde la exalcadesa y los miles de sacrificios de perros en Tecámac, que ha sacudido a millones de personas en México.Por medio de un, antes Twitter, Torresde la ahora, y lanzó un dardo en contra del partido político y contra el manejo de situaciones similares que realizan las autoridades en el país."La Senadoramandó sacrificar. Ojalá hubiera sido panista para que esto tuviera, pero es de Morena... entonces, pues vamos olvidándolo amigos lo siento", escribió en su perfil oficial el conductor.La publicación de Torres ya acumula más dey en la sección de comentarios se ha abierto unrespecto a lasdel actual gobierno y la situación de animales en condiciones de calle y/o abandono en México.Algunos de los mensajes quehan dejado son:"Los de Morena ya se pelearon con los doctores, con los ingenieros, con los españoles, con los peruanos, con los padres de niños con cáncer, con las madres buscadoras, con la ONU, con EU, con los que tienen afore, campesinos, camioneros y ahora con los amantes de los perros..."."Y muchos están tratando de. Lo pienso fríamente y entiendo que en unasea necesario sacrificar unos cuantos si son extremadamente agresivos o están muy enfermos, pero 10 mil? A mí me suena a Brujería de la Cubana donde se ve mucho eso..."."Ni lospueden vivir en la"."La vdd en eles un, lejos de que si esta mal, deberían multar a la gente q abandona y les vale su mascota... haya los niños y a la gente eso no está bien".esque alimentarlos, asignarle dinero a las instalaciones donde los mantuvieran bien cuidados, pagarle a los empleados de esos lugares y gestionar. Hizo lo que muchos alcaldes deberían hacer pero por correctitos no hacen".