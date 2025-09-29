logo pulso
Rosalía deslumbra en la Semana de la Moda de París con un look sensual

Julie Kegels debuta en París con un desfile que cuenta con la participación de Rosalía

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 05:23 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Después de la pasarela de Milán, llega la de París. La Semana de la Moda en la capital francesa comenzó el 29 de septiembre y la cantante Rosalía asistió a uno de los primeros desfiles del gran evento internacional.

La intérprete de "Despechá" lució un sensual look en el desfile debut de la diseñadora belga Julie Kegels, quien fundó su marca homónima en 2024, tras haber trabajado para Maison Alaïa.

"El contraste define su trabajo, donde la precisión se fusiona con la fluidez y la tradición abraza la innovación. Sus diseños invitan a soñar, conectando pasado y futuro en un diálogo atemporal, detallan sobre la marca en el sitio de Paris Fashion Week.

La cantante Rosalía lució un conjunto conformado por una falda midi plisada con superposición de texturas. Esta prenda tiene una abertura en la pierna que nace en la cintura, una apuesta por una sensualidad audaz y moderna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La pieza que completó este total look de tonos negro y champagne fue un top con cuello halter con un tipo de corbata incorporada, que pareciera que también podría llevarse sobre el cuello.

La cantante también llevó medias de encaje de color negro con clásicos zapatos de salón. Las medias de encaje han sido un must-have desde la primavera que eleva el look al instante. Este otoño, se pueden lucir de color negro, para también burgundy, verde bosque y blanco roto.

Rosalía hizo que su peinado sea parte de su look al incorporar listones con los colores del atuendo. Recogió su larga cabellera en una coleta baja, con pequeños mechones envueltos por los listones, una propuesta estilo messy fácil de recrear esta temporada.

En su maquillaje destacó el tono rosa en mejillas y labios, mientras que en su mirada resaltó el delineado profundo en la línea de agua, un guiño a la estética de los 90.

SLP

El Universal

Julie Kegels debuta en París con un desfile que cuenta con la participación de Rosalía

