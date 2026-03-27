ROSALÍA y SU estado de SALUD
ROSALÍA HA ENVIADO ESTE JUEVES UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD A SUS SEGUIDORES TRAS EL "GRAVE" EPISODIO DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA QUE LE OBLIGÓ A SUSPENDER AYER SU CONCIERTO EN MILÁN (NORTE DE ITALIA). A TRAVÉS DE SU PERFIL DE INSTAGRAM, LA CANTANTE COMPARTIÓ UNA IMAGEN DESDE LO QUE PARECE SER UN CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD SANITARIA MÓVIL, EN LA QUE SE LA VE DESCANSANDO EN UNA CAMILLA, CON UNA VÍA INTRAVENOSA PERO MOSTRANDO EL PULGAR HACIA ARRIBA EN SEÑAL DE RECUPERACIÓN. "ME SIENTO MEJOR. MUCHAS GRACIAS POR TODO EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN DE TODOS LOS QUE ESTUVIERON ALLÍ. GRACIAS MILÁN", ESCRIBIÓ.
Academia Latina anuncia cambios en Latin Grammy 2026 en Las Vegas
AP
La ceremonia del Latin Grammy 2026 se realizará en Las Vegas con nuevas reglas para artistas y productores.
Cruz Martínez incumple medidas cautelares en Nuevo León
El Universal
La Fiscalía de Nuevo León detectó que Cruz Martínez no cumplió con la firma quincenal ante la autoridad.
Rosalía reaparece en redes tras cancelar concierto en Milán
El Universal
Seguidores de Rosalía piden reembolso o reprogramación tras la cancelación del concierto en Milán.