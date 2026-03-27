ROSALÍA y SU estado de SALUD

ROSALÍA HA ENVIADO ESTE JUEVES UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD A SUS SEGUIDORES TRAS EL "GRAVE" EPISODIO DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA QUE LE OBLIGÓ A SUSPENDER AYER SU CONCIERTO EN MILÁN (NORTE DE ITALIA). A TRAVÉS DE SU PERFIL DE INSTAGRAM, LA CANTANTE COMPARTIÓ UNA IMAGEN DESDE LO QUE PARECE SER UN CENTRO HOSPITALARIO O UNIDAD SANITARIA MÓVIL, EN LA QUE SE LA VE DESCANSANDO EN UNA CAMILLA, CON UNA VÍA INTRAVENOSA PERO MOSTRANDO EL PULGAR HACIA ARRIBA EN SEÑAL DE RECUPERACIÓN. "ME SIENTO MEJOR. MUCHAS GRACIAS POR TODO EL AMOR Y LA COMPRENSIÓN DE TODOS LOS QUE ESTUVIERON ALLÍ. GRACIAS MILÁN", ESCRIBIÓ.