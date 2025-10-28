Rosalía y Yahritza unen fuerzas en el álbum LUX con la canción La perla

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Rosalía sorprendió al mundo tras ofrecer un adelanto de su nuevo disco "LUX". Su más reciente canción, "Berghain", dejó impactados a sus fans por su sonido orquestal y atmósfera espiritual. Ahora, la artista catalana sumará una inesperada colaboración con el grupo Yahritza y su Esencia.

La agrupación originaria de Washington, Estados Unidos, se viralizó en 2023 tras unas declaraciones que fueron percibidas como ofensivas hacia el público mexicano, lo que provocó su cancelación en redes sociales.

¿Cómo se llama la canción de Yahritza y su Esencia con Rosalía?

El nuevo proyecto de Rosalía se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año, por su concepto místico y la mezcla de géneros que promete. A través de redes sociales, la colaboración con Yahritza y su Esencia ha generado debate y controversia.

El tema se titulará "La perla" y formará parte del álbum "LUX", que incluirá 18 canciones en total. Con este proyecto, Rosalía busca combinar su esencia flamenca con sonidos experimentales, orquestales y colaboraciones internacionales.

Aunque no se ha estrenado ningún adelanto del tema, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

"¿Yahritza y su Esencia? Rosalía, tía, ¿dónde te has metido?", "Tal vez Frank Ocean se cambió el nombre a Yahritza y su Esencia", "Rosalía les concedió el perdón... Yahritza y su Esencia, es poesía".

Por otro lado, algunos fans defendieron la decisión de la española y mostraron curiosidad por el resultado:

"Yahritza y su Esencia, pero confío en Rosalía", "Sigo pensando cómo va a combinar ´Berghain´ con Björk en el mismo disco que Yahritza y su Esencia", "Perdón, yo fui la que manifestó una canción de Rosalía ft. Yahritza y su Esencia".

El álbum "LUX", que incluirá la colaboración entre Rosalía y Yahritza y su Esencia, se estrenará el 7 de noviembre. En México se organizará una listening party especial para escucharlo antes de su lanzamiento oficial.