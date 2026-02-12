Roxana Castellanos niega pleitos tras cancelación de gira Enrollados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Con la voz entrecortada por el sentimiento, la actriz

explicó que se sentía con la obligación de hablar sobre lo que pasó con la gira de "Enrollados", asegurando que no estaba peleada con ninguno de sus compañeros y que estaba luchando para que el

tenga unde sus boletos."Yo soy una persona deen mi vida. Yo estoy en paz, pero con unaporque yo tenía lade hacer una gira para unque a mí me llevó a estar aquí; '' fue para mí un programa muy bonito", señaló la actriz.Desde agosto del 2025 se venía anunciado elde los integrantes de "", uno de los programas dey variedades más exitosos de Televisa en la década de los 90; el cual se llevaría a cabo con un espectáculo llamado "Enrollados", que los llevaría de gira por todo el país a partir del 15 de enero; pero en diciembre se realizó un reacomodo de las fechas sin que lasMusic Vibe y One consultaran a los actores y esto derivó en lade la gira.Debido a esto comenzó a circular en los medios, la afirmación de que los involucrados en este proyecto habían terminado, pero Roxana aseguró que eso está muy alejado de la realidad y habla casi a diario con Gaby Platas y Mauricio Castillo, ve a Yordi Rosado porque es su vecino, con Lalo España trabaja en la serie de "Vecinos", pero con Adal Ramones no ha tenidodesde diciembre, pero que no tiene ningún problema con él."No hay ningún pleito entre nosotros, lo que pasa es que no podíamos hablar de forma separada porque cada quien tenía un abogado que se arregló (con los empresarios) de formas distintas, por eso de pronto demasiado, pero yo no tengo ninguna enemistad con nadie".La actriz señaló que la inquietud por esta gira se comenzó a dar, cuando ellos hablaron con los promotores de que lano se estaba haciendo como se debía, por esouna vez y cuando trataron de retomar Lalo España y Gaby Platas se vieron en la necesidad de dejar proyecto debido a su, y al ya no estar el elenco original completo ya no le vieron el sentido de seguir."La gira se canceló por un asunto de lasque nos contrataron, ellos nos hicieron la propuesta de reagendar, pero por losde cada quien se fueron bajando compañeros, entonces la gira se canceló", explicó Roxana.Además comentó que ella sigue encon laspromotoras, con el fin de lograr que alque ya había comprado sus boletos para "Enrollados", se les regrese integro su dinero lo más pronto posible.fue presentada la tarde de ayer, como la nueva integrante en la", donde estará acompañada porde la Torre, Violeta Isfel, Susy Lu, Pierre Angelo, Mariana Botas y Vicente Torres, a partir del 5 de marzo en el"Dios es tan bueno que me dio este regalo, de que me hablarapara ofrecerme regresar a un escenario con elen vivo, rodeada de grandes amigos, con todos he trabajo y los quiero mucho", dijo Castellanos.La Rox, como la llaman sus más allegados, se integra como la, el dueño de una, que lleva muchos años distanciado de su hermana gemela Martina, quien está al frente de los negocios familiares en la ciudad de Monterrey, pero durante una visita a la Ciudad de México él se hace pasar por ella desatando muchos"Me ofrecieron ely estoy muy contenta, porque es un personaje diferente, es una, elegante y muy prudente. Yo me siento muy cobijada, todos me han ofrecido ensayar conmigo, me siento muy contenida decon ellos", dijocomentó que es un gran compromiso llegar al, porque se ha convertido en un recinto donde laha encontrado su mejor vitrina, tan sólo hay que recordar las exitosas temporadas que tuvo Lagunilla mi barrio y posteriormente El Tenorio Cómico."Creo quesabe lo que hace y confía plenamente que lava a funcionar muy bien; yo estoy muy bendecido dey volver a hacer, porque estoy enamorado del proyecto y ahora la encomienda es que la gente venga a un teatro que está caliente, y esta puesta en escena le viene muy bien", declaróde la Torre.