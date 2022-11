Ruffalo y Johansson, los "super héroes" que cumplen años el mismo día

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué tan probable es que uno de tus mejores amigos cumpla años el mismo día que tú? Pues el actor Mark Ruffalo y la actriz Scarlett Johansson pueden presumir que viven esa singular coincidencia. Las dos estrellas de Hollywood comparten el mismo día de nacimiento, solo que con una diferencia de 17 años.

Ruffalo nació el 22 de noviembre de 1967 en Winconsin, Estados Unidos mientras que Johansson el mismo día, pero de 1984 en Nueva York. Ambos actores son muy conocidos y tienen una gran cantidad de seguidos, en especial tras su participación en el Universo Marvel con sus papeles de "Bruce Banner" y "Natasha Romanoff".

De hecho, en las cintas de súper héroes, ambos personajes son muy cercanos y son el "crush" del otro, por lo que compartieron muchas escenas juntos donde salió a relucir que la "Viuda negra" también puede enamorarse. Pero además de las cintas basadas en personajes de comics, ambos tienen detrás de sí un importante trabajo que respalda sus trayectorias.

En el caso de Johansson, ha participado en cintas como "Lucy" (2014), "Ghost in the Shell" (2017), "La provocación" (2005), "Historia de un matrimonio" (2019), "Ella" (2013), "La isla" (2005), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), "Jojo Rabbit" (2019) y "La joven con el arete de perla" (2003).

No importa si en ciencia ficción, drama o comedia, Scarlett se ve cómoda en todos los géneros. De hecho, en 2019 estuvo nominada a los premios Oscar en dos categorías, como mejor actriz ("Historia de un matrimonio") y mejor actriz de reparto ("Jojo Rabbit") y aunque no ganó ninguno, fue maravilloso verla en papeles tan diferentes el mismo año.

Lo mismo ocurre con Ruffalo. Él ha protagonizado muchas comedias románticas como "Si tuviera 30" (2004), "Como si fuera cierto" (2005), "Amor sin control" (2012) y "Volando alto", pero también ha destacado en dramas como "El precio de la verdad" (2019), "En primera plana" (2015), "Un corazón normal" (2014) y "Camino a la redención" (2007).

Además de la actuación, Ruffalo es un activista político y siempre recurre a sus redes sociales para llamar al público a que acudan a votar, vayan a marchas o respalden tal o cual iniciativa.

Sin lugar a dudas, la filmografía de ambos es amplia y los dos siguen con proyectos para cine y diversas plataformas porque son taquilleros indiscutibles que comparten algo más que la fama: su cumpleaños.