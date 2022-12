"Ruido", la película que aborda el tema de desaparecidos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La tendencia de que películas mexicanas, anunciadas inicialmente para estrenarse en streaming, lleguen antes a pantalla grande como ha ocurrido con "Bardo" y "Pinocho", seguirá con "Ruido", película que aborda el tema de los desaparecidos.

El próximo 5 de enero, una semana antes de arribar a Netflix, la cinta protagonizada por Julieta Egurrola y Teresa Ruiz tendrá una pasada en el circuito cultural pronto a anunciar.

El nuevo filme de la realizadora Natalia Beristáin ("No quiero dormir sola" y "Los adioses"), cuenta la experiencia de una madre en busca de su hija, al tiempo que una periodista va acompañando el proceso.

"Soy cineasta y el cine me gusta verlo y escucharlo en grande, en una sala compartida con extraños. Así que experimentarlo más allá de la utopía artística, en un circuito cultural donde puede tener cabida más gente y de ahí podamos dar el paso a Netflix, donde tendrá un alcance que no tendría de otra manera, nos parece el camino idóneo", indicó la realizadora.

Natalia aclaró que la decisión estaba tomada desde que comenzaron a platicar ambas partes hace varios meses.

"Bardo, crónica falsa de unas cuantas verdades", de Alejandro González Iñárritu, estrenó en octubre y llegará a Netflix el 16 de diciembre, rompiendo la tradicional ventana entre exhibidores y streaming, que marcaba una separación de tres meses. Y "Pinocho", de Guillermo del Toro, salió la semana anterior en salas alternativas e independientes, teniendo su llegada online la semana próxima.

---Más sobre "Ruido"

"Ruido" se rodó en 2020, cuando se estaba en plena pandemia, y la plataforma llegó a apoyar económicamente. Ya tuvo presencia en festivales como San Sebastián, en España, y Morelia, en octubre pasado, donde cosechó críticas favorables.

Su presencia en el circuito cultural, que se prevé incluya las cinetecas en el país, dependerá de la respuesta del público, apuntó la egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica.

"Creemos que en los estados pueda durar más, la idea es estrenar el 5 de enero y que en las salas se mantenga si la quieren mantener, no porque salga en streaming el 11 de enero la vamos a quitar, si en la salas la quieren tener, así será", destaca.

Ruido es también una de las pocas cintas, en el orbe, donde la directora es hija de la protagonista. Desde un inicio Natalia escribió el guión pensado en su mamá como actriz.

"Y por fortuna me dijo que sí, hasta ahora siempre ha sido así", dice de buen humor la creativa.

Durante el proceso del guión se reunió en múltiples ocasiones con colectivos en busca de desaparecidos y acudió a búsquedas para entender de mejor manera la situación y ser respetuoso con ella.