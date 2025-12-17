logo pulso
RUMBO A LOS ÓSCAR

LA ADAPTACIÓN DEL DIRECTOR MEXICANO FIGURA EN EL NUEVO APARTADO DE ESTOS PREMIOS DEDICADO AL CASTING, ADEMÁS DE CINEMATOGRAFÍA, MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, BANDA SONORA, SONIDO Y EFECTOS VISUALES

Por EFE

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
RUMBO A LOS ÓSCAR

LOS ÁNGELES (EE.UU.).- La adaptación de ´Frankenstein´ del aclamado director mexicano Guillermo del Toro obtuvo seis precandidaturas para optar al Óscar en seis categorías, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La obra de del Toro figura en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a la española ´Sirat´ y ´One Battle After Another´, además de cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales.

  Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia de Victor Frankenstein, un joven y brillante científico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


   Por esta obra, del Toro optará al Globo de Oro mejor director, mientras que la película cuenta con cinco nominaciones a estos premios, considerados la antesala de los Óscar, y cuya gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en Beverly Hills (EE.UU.).

Las películas finalistas a los Óscar se anunciarán junto al resto de proyecciones nominadas a los premios más prestigiosos del cine el próximo 22 de enero y los ganadores definitivos se darán a conocer en la gala de la 98º edición de estos galardones, prevista para el 15 de marzo.

´SINNERS´ Y ´WICKED´ LIDERAN 

LA PRESELECCIÓN DE LA GALALOS 

El suspense de terror y vampiros ´Sinners´ y la segunda parte del musical ´Wicked´ lideran las listas de los proyectos preseleccionados a los Óscar de esta edición en 8 categorías, incluidas mejor casting, cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción original, sonido y efectos sonoros. 

Alberto del Río recibe la noticia del título de Toluca en La Granja

Alberto del Río recibe la noticia del título de Toluca en 'La Granja'

Alberto del Río recibe la noticia del campeonato de Toluca en un emotivo momento en 'La Granja'.

Prisión domiciliaria para médico vinculado a muerte de Matthew Perry

Prisión domiciliaria para médico vinculado a muerte de Matthew Perry

Detalles sobre la sentencia del médico relacionado con la muerte del actor de 'Friends'.

Médico condenado a prisión domiciliaria por muerte de Matthew Perry

Médico condenado a prisión domiciliaria por muerte de Matthew Perry

Condenan a médico por distribución fraudulenta de ketamina relacionada con la sobredosis de Matthew Perry.

Demi Moore se une al luto por la trágica muerte de Rob y Michele Reiner

Demi Moore se une al luto por la trágica muerte de Rob y Michele Reiner

Demi Moore envía condolencias tras la trágica pérdida de la familia Reiner, recordando momentos compartidos y destacando su unión especial.