Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Rumer Willis comparte cómo evoluciona la salud de su padre Bruce Willis

La familia explica cómo enfrenta el actor la evolución de su demencia frontotemporal.

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 09:49 p.m.
Bruce Willis y su familia.

Desde que en 2023 se dio a conocer que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, condición que posteriormente evolucionó a demencia frontotemporal (FTD), los seguidores del actor han permanecido atentos a su estado.
Su hija Rumer Willis respondió recientemente a preguntas del público en Instagram, donde habló sobre la situación actual de su padre.

Al ser cuestionada sobre cómo se encuentra el actor, Rumer reconoció que responder es complicado:
"Cualquiera que vive con FTD no está bien", dijo. Aun así, señaló que su papá "está bien dentro de lo posible", considerando las limitaciones de la enfermedad neurodegenerativa.

La actriz compartió que se siente agradecida de poder seguir abrazándolo, aunque en ocasiones Willis no la reconozca. "Sí reconoce el amor", aseguró, y añadió que todavía percibe "pequeños destellos" de su personalidad, lo que le ayuda a sobrellevar el proceso.

Bruce Willis vive en otra casa para recibir cuidados especializados

En agosto, Emma Heming, esposa del actor, explicó que Willis fue trasladado a otra vivienda para recibir atención especializada en un entorno más tranquilo.
La decisión generó críticas, pero ella afirmó que el objetivo es garantizar su bienestar y permitir que sus hijas Mabel (13)Evelyn (11) mantengan una rutina estable.

Heming aclaró que no existe una separación emocional: la familia vive cerca, lo visitan con frecuencia y las niñas suelen quedarse con él cuando lo desean.
A las críticas respondió con firmeza: "No tienen derecho a opinar".

A pesar de la discreción con la que han manejado la enfermedad, la familia ha compartido ocasionalmente fotografías y momentos especiales, lo que sus seguidores han agradecido.

