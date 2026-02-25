logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

RUSSELL BRAND SE DECLARA NO CULPABLE

Por El Universal

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
RUSSELL BRAND SE DECLARA NO CULPABLE

El actor británico Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró el martes no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

El actor y presentador, de 50 años, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark, una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

En ambos casos se trataba de mujeres "de 16 años o más", en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

La libertad bajo fianza del actor se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry ya se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en YouTube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira
Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira

Gobierno de CDMX alista operativo para concierto de Shakira

SLP

El Universal

Líneas 1, 2 y 9 del Metro y trolebuses extenderán horario hasta la 01:00 horas para facilitar movilidad.

Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal
Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal

Cazzu lanza tiradera contra Rauw Alejandro por mención a Nodal

SLP

El Universal

La polémica surgió por la referencia al matrimonio de Nodal en la letra, lo que generó críticas y respuestas públicas.

Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista
Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista

Snoop Dogg asiste a partido de Swansea City tras ser inversionista

SLP

AP

La presencia de Snoop Dogg destaca el interés de celebridades en clubes de fútbol galeses.

Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana
Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana

Película Amélie nominada al Oscar destaca producción mexicana

SLP

AP

Nidia Santiago, productora mexicana, participó en la creación de Amélie, nominada al Oscar 2026.