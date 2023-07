Ryan Gosling estrena video musical para la película Barbie

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- Barbie "está viviendo" su protagónico y el Ken de Ryan Gosling está en busca de su momento para brillar. Este lunes salió a la luz un nuevo tráiler de una de las películas más esperadas del verano y que promete pintar de rosa los cines.



Titulado "Just Ken", el tráiler muestra al coprotagonista más famoso en el mundo de Barbie, aunque se trata también de un tema musical que Ryan Gosling interpreta en la cinta dirigida por Greta Gerwig.



Previo al estreno de la película, los internautas ya esperan que el número musical se convierta en uno de los espectáculos que se presenten durante los Premios Oscar del próximo año.



En el tráiler, que ya supera las 300 mil visualizaciones, se observa que Ken no está tan contento de ser el segundo en la vida de ensueño de Barbie y mucho menos de vivir en la "friendzone".



La canción forma parte del soundtrack oficial y se centra en los sentimientos de Ken, más allá de todas las variantes de Barbie, interpretada por Margot Robbie.



"Soy Ken y soy suficiente, y soy genial en hacer cosas, así que hey, échame un vistazo", es una de las estrofas que canta "Ken", mientras muestra sus músculos durante el video musical.



De acuerdo con la revista Variety, el tema musical cuenta con una colaboración con Slash, uno de los guitarristas más famosos de todos los tiempos, quien se dio a conocer gracias a Guns N' Roses.



Aunque no es la primera vez que Ryan Gosling canta, el actor ya ha mostrado antes su talento como músico e incluso en 2007 lanzó un disco en solitario llamado Put Me in The Car, que está disponible para descarga en Internet.



Más reconocido por su faceta de actor, Gosling también formó una banda de Indie Rock llamada Dead Man's Bones junto a su amigo Zach Shields.

Gosling contribuyó con voz, guitarra, bajo y chelo en dicho material musical, que se lanzó a través de ANTI- Records en 2009.



Martha Higareda cuenta en su anécdota viral que acudió a un lugar en Los Ángeles donde Ryan Gosling se presentaba en el escenario junto a su banda, probablemente como parte de faceta musical.