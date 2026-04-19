Sacerdote DJ reúne a miles de personas en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El

logró

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de personas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, y sus alrededores, con el DJ set que ofreció, como unpues, este martes 21 de abril, se cumplirá un año de su partida.El "" viajó desde su natal Portugal hasta Argentina, para presentarse frente a la catedral metropolitana de la región. ¿El motivo?,, el papa Francisco, quien está por cumplir su primer aniversario luctuoso.Peixoto contó con lade Buenos Aires, de hecho, el propio arzobispo argentino,, presenció el espectáculo que logró juntar a miles y, así como las calles aledañas a ellas; San Martín y Rivadavia.Fueron en estas calles donde se instalaronde sonido para que el evento -nombrado "", de índole gratuita, llegaron a muchas personas que aquellas que, desde temprano, se dieron cita en el casco histórico, como también llaman a la plaza." reportó que, la mayoría de asistentes, acudieron en grupos; familias enteras, grupos -pertenecientes a distintas parroquias-, fanáticos del techno, así sacerdores y religiosas.El espectáculo tuvo unay medias, durante las que se proyectaron, las cuales fueron documentadas a lo largo de todo suEl set consistió encon, canciones tradicionales de misa y algunos fragmentos de diferentes discursos del sumo pontífice; una de ellas fue la frase "sé que están reunidos rezando por mí", que el papa pronunció el día que fue nombrado sucesor de Pedro, el 13 de marzo de 2013.Elfue, pasaron siete años antes de su primer encuentro con un controlador de DJ, época en la que recurrió a la música como una alternativa de acercar a los jóvenes a la fe.Su presentación formal no fue sino hasta el 2023, durante lade Lisboa, evento que fue presidido por el propio Papa Francisco, con una misa previa al espectáculo que le granjeó