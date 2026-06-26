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SALE A LA LUZ TEMA INÉDITO DE JOHNNY HALLYDAY

Por EFE

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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SALE A LA LUZ TEMA INÉDITO DE JOHNNY HALLYDAY
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      Una canción inédita del fallecido Johnny Hallyday, una de las mayores estrellas de la música popular francesa, verá la luz este viernes tras permanecer inédita durante 53 años.

      El tema, ´Des comme toi, y´en a plus´ (Ya no hay nadie como tú), fue registrado en 1973, pero desde entonces permaneció olvidado en los archivos del grupo Universal. Se publica ahora en plataformas digitales y en la reedición del álbum ´Insolitudes´.

      Aunque fuera de Francia es relativamente poco conocido, salvo en Bélgica, Luxemburgo y en la Suiza francesa, así como en Quebec (Canadá), Johnny Hallyday es una auténtica institución nacional. Vendió más de 100 millones de discos y su muerte, en 2017, provocó un homenaje multitudinario seguido por millones de franceses.

      La canción fue hallada en antiguas cintas magnéticas conservadas por Universal. Xavier Perrot, responsable del catálogo del cantante, declaró a la cadena BFM TV que probablemente procede de una sesión de grabación realizada en abril de 1973 en los estudios Ferber de París.

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      El autor de la letra es Michel Mallory, quien escribió más de un centenar de canciones para el artista.

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