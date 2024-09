Posible contratación de Adrián Marcelo por Ricardo Salinas Pliego en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Adrián Marcelo abandonara "La casa de los famosos" tras un enfrentamiento con Gala Montes, el empresario Ricardo Salinas Pliego consideró contratar al youtuber para "La Academia".

Durante la gala del martes, la presentadora Odalys Ramírez encaró al influencer, pues realizó un comentario que indignó a la audiencia el cual fue calificado como violento y misógino, tras la salida de Gomita el pasado domingo.

Ante ello, Marcelo contestó: "Incluso Gala se atrevió a exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras, pero en ningún momento mi actitud ha sido para violentar mujeres. Basta ver cómo mis compañeros se ríen, entienden mi humor que es pesado, de hecho, la producción la entiende, justamente por eso me invitaron a participar este reality para que no sólo formaran parte de él conductores y actores de televisión, sino también comediantes que llegan a nuevas generaciones, que exigen un poco más de irreverencia".

Horas más tarde, el influencer tomó la decisión de abandonar la casa del famoso reality.

Por lo anterior, el fundador de Grupo Salinas lanzó un guiño para una posible incorporación del polémico youtuber, ya sea como participante o juez.

"¿Y sabe cantar el caballero @adrianm10? ¿Qué dicen los sobrinos... sería una buena contratación como juez o como participante?", se lee en la publicación del dueño de TV Azteca.

En tanto, criticó el rating de "La casa de los famosos", pues "no crean todo lo que publican los portales de 'espectáculos'". "No, no crean todo lo que se publican los portales de 'espectáculos' que traen línea directa de 'sus patrones' en la TV mexicana hay opciones de programas para todo el público.

"Lo mejor que le puede pasar a una economía es una competencia sana y que a todos nos vaya bien, aunque de repente salgan por ahí comentarios absurdos y mal intencionados de gente resentida (porque seguramente los despedí de mis empresas por babosos e incompetentes) y supuestos ratings inflados de empresas de medición que ya NINGUNA televisora utilizamos", agregó.