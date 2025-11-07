logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

Guadalupe Urban, regidora comprometida, víctima de ataque armado en evento oficial

Por El Universal

Noviembre 07, 2025 11:53 a.m.
A
Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana del 6 de noviembre fue asesinada Guadalupe Urban Caballos, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, luego de que fuera atacada a balazos cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con habitantes de esta zona de la Costa de Oaxaca, la mañana de este jueves la funcionaria salió de su domicilio con rumbo a un evento oficial: las Jornadas por la Paz, en las que participarían niñas, niños y funcionarios de los gobiernos federal y estatal.

Ante ello, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, correspondiente al periodo 2025-2027, lamentó y condenó el asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, a quien describió como "una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática del municipio".

Asimismo, las autoridades exigieron una investigación inmediata, seria y la detención pronto de los responsables del crimen, "la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que "están silenciando a los opositores".

"Les digo que están silenciando opositores, creo que es hora de cuidarse muchísimo más porque a ellos los cuida el crimen organizado, pero a nosotros no nos cuida nadie", expresó el fundador de Grupo Salinas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores
Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

SLP

El Universal

Guadalupe Urban, regidora comprometida, víctima de ataque armado en evento oficial

Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5
Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5

Netflix sorprende con adelanto de Stranger Things 5

SLP

El Universal

Los detalles más destacados sobre el cierre de una era con la temporada final de Stranger Things 5

DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD
DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD

DEMANDÓ A JOLIE POR 35 MDD

SLP

EFE

EL RECLAMO ES POR DAÑOS EN EL MARCO DE LA BATALLA LEGAL QUE MANTIENE LA EXPAREJA SOBRE EL CHÂTEAU MIRABAL, SEGÚN DOCUMENTOS JUDICIALES REVELADOS POR LA REVISTA PEOPLE

EXMÁNAGER DE GUNS N´ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE
EXMÁNAGER DE GUNS N´ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE

EXMÁNAGER DE GUNS N´ ROSES DENUNCIA A LA BANDA POR SABOTAJE

SLP

El Universal