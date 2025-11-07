Salinas Pliego denuncia silenciamiento de opositores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana del 6 de noviembre fue asesinada Guadalupe Urban Caballos, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, luego de que fuera atacada a balazos cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con habitantes de esta zona de la Costa de Oaxaca, la mañana de este jueves la funcionaria salió de su domicilio con rumbo a un evento oficial: las Jornadas por la Paz, en las que participarían niñas, niños y funcionarios de los gobiernos federal y estatal.

Ante ello, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, correspondiente al periodo 2025-2027, lamentó y condenó el asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, a quien describió como "una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática del municipio".

Asimismo, las autoridades exigieron una investigación inmediata, seria y la detención pronto de los responsables del crimen, "la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho".

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban

Por lo anterior, el empresario Ricardo Salinas Pliego consideró que "están silenciando a los opositores".

"Les digo que están silenciando opositores, creo que es hora de cuidarse muchísimo más porque a ellos los cuida el crimen organizado, pero a nosotros no nos cuida nadie", expresó el fundador de Grupo Salinas.