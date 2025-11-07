Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

La organización civil Fe y Esperanza para Víctimas de Delito “Christian A.C.” pidió la destitución del juez José Pedro Gómez Ávila, por dejar en libertad a una persona que admitió haber violado a una bebé, y negar la vinculación a proceso a una mujer que atropelló a una persona de la tercera edad en 2021. Para ese efecto, sus integrantes iniciaron una protesta en la explanada del edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los representantes de la organización explicaron que el primer incidente de denuncia ocurrió en el caso de la señora Petra N., mujer de la tercera edad que fue atropellada en mayo de 2021 por un vehículo conducido por Ana Gabriela N., hecho por el que a más de 4 años del incidente, el juez acusado negó la vinculación a proceso.

En el segundo caso, el mismo juez dejó técnicamente en libertad a José de Jesús N., quien admitió haber violado a una bebé, a pesar de que por sí sola, esa conducta delictiva deriva en una pena privativa de la libertad. En este caso, al imputado sólo le fueron fijadas algunas medidas cautelares que técnicamente lo mantienen en libertad.

Precisaron que en este caso, la decisión contraviene los principios constitucionales de protección al interés superior de la niñez, en particular en el Artículo Cuarto, por lo que se refiere a tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes en México.

