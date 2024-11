Salinas Pliego descarta ser presidente de México en el futuro

El empresario Ricardo Salinas Pliego fue tendencia en redes sociales, luego de descartar ser presidente de México en un futuro pues "es necesario trabajar arduamente".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas contestó a una publicación del conductor René Franco, en el que lo consideraba como el próximo mandatario del país.

"Veo POSIBLE que @RicardoBSalinas sea presidente de México en un futuro cercano. Mi sensación de que lo buscará no se ha detenido desde que empezó a tener esta imagen cercana a las personas", se lee en la publicación.

-Salinas Pliego descarta ser presidente de México

Ante ello, el dueño de TV Azteca rechazó el puesto y enlistó 10 cosas que desea para México. "No gracias, mi ÚNICA intención es que a México le vaya bien... y como bien sabemos, para ser presidente del país es necesario trabajar arduamente para lograr lo contrario y vivir de ello".

Así, el magnate deseó lo siguiente:

Exista la seguridad en el país.

Que el dinero de los mexicanos sea bien invertido.

Que se fomente la innovación.

Que se fomente la competencia.

Que se fomente el libre mercado.

Que se busque la prosperidad no el paternalismo.

Que se combata al crimen organizado.

Que la educación sea para que los jóvenes aspiren a ser millonarios y no empleados de bajo nivel.

Que la familia siga siendo la unidad básica de la sociedad.

Que el esfuerzo se premie y no la holgazanería.

Finalmente, aseguró que "seguiré impulsando desde mi lugar las ideas que creo pueden resultar bien para el país y para los Mexicanos. A quien le guste bien, y quien no también, así funciona la libertad y entiendo que el que se sube se pasea".