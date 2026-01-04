Salvan a idol de K-Pop del suicidio

La actriz y cantante surcoreana Kwon Mina, exintegrante del grupo femenino de K-pop AOA, habría sido rescatada tras intentar quitarse la vida durante el Año Nuevo.

La artista de 32 años generó preocupación luego de publicar el 1 de enero un mensaje en su cuenta de Instagram titulado "Adiós y lo siento", en el que insinuaba intenciones suicidas y describía que atravesaba un profundo estado de angustia emocional.

En la publicación, señaló que no se encontraba mentalmente estable y que seguía afectada por experiencias dolorosas de su pasado, entre ellas traumas relacionados con una presunta agresión sexual ocurrida en 2007, lo que le provocaba una persistente sensación de injusticia.

De acuerdo con reportes internacionales, aproximadamente dos horas después compartió otro mensaje en el que explicó que había sido encontrada justo a tiempo, antes de que la situación se convirtiera en un desenlace fatal. En ese texto relató que perdió el conocimiento y, posteriormente, tanto las publicaciones como su cuenta de Instagram fueron eliminadas.

"Si hubiera pasado solo un poco más de tiempo, realmente habría podido cumplir mi promesa hoy. Pero de repente escuché ruidos y alguien comenzó a sacudirme con fuerza", escribió, según el sitio AllKpop.

"Mi conciencia iba y venía, y seguía gritando ´por favor´ en mi cabeza; entonces, una vez más, fui rescatada", continuó. Sin embargo, lo que encendió aún más las alarmas fue la frase: "Pero cumpliré mi promesa. Desaparecer justo frente a sus ojos".