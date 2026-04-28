Sam Neill anuncia estar libre de cáncer tras años de tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Aun cuando hablar del tema le resulta incómodo,

, el actor neozelandés conocido por sus protagónicos en "Jurassic Park", dio a conocer que

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tras varios años de tratamiento contra una enfermedad sanguínea en etapa avanzada.El intérprete, quien encarnó a, compartió a través de suque se sometió apara mantenerse con vida; sin embargo, llegó un momento en que el proceso médico dejó de funcionar, lo que lo puso en una situación muy difícil.Neill finalmente logró encontrar una terapia que le dio resultados positivos y lo dejó: "Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos losy estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos", dijo.El actor añadió que, en sus momentos más críticos, incluso: "Parecía que me iba a morir, lo cual, obviamente, no era lo ideal", declaró a la cadena australianaen un video que también fue compartido en sus redes sociales.El intérprete fue tratado con una terapia avanzada llamada CAR-T, en la que selas células sanguíneas del paciente para que combatan el cáncer y destruyan lasDe acuerdo con la, se trata de un tipo de tratamiento que puede ser útil en algunos tipos de cáncer, incluso cuandodejan de ser efectivas."Es hora de que haga", señaló Neill, al expresar sutras la noticia.Asimismo, recordó que durante el proceso se sintieron en: "Nadie sabía exactamente lo que podíamos esperar (...). Todavía estoy procesando esta información", comentó.Neill hizo público su diagnóstico en 2023, cuando fue detectado condeEl actor comenzó a experimentar inflamación en los ganglios linfáticos y, posteriormente, retomó su papel deen la película de 2022 junto al elenco original.En ese momento, señaló que no temía a la muerte, aunque le preocupaba no poder ver crecer a sus nietos y disfrutar del