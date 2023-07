Sam Smith se suma al soundtrack de "Barbie, la película"

A-AA+

A una semana de que se estrene "Barbie, la película", el cantante Sam Smith dio a conocer que formará parte de la lista de canciones de la cinta, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

Por medio de Instagram, el cantante británico dio a conocer la noticia, expresando su emoción ante la nueva canción "Man I Am".

"No puedo empezar a expresar lo increíblemente emocionado que estoy de ser parte de la banda sonora de esta ya icónica película", se lee en la publicación.

Aunado a ello, detalló de qué tratará el nuevo sencillo. "Fui invitado por la increíble @iammarkronson y Greta Gerwig a escribir una canción desde la perspectiva de Ken para una de las escenas y honestamente nos divertimos mucho con esto. No puedo esperar a que escuches lo que hemos creado juntos", concluyó.

La nueva canción del cantante llegará el próximo 21 de julio, mismo día del estreno de la película en algunos países.

Asimismo, será en la plataforma de YouTube donde se podrá mirar el video musical.

La cinta de la icónica muñeca llegará a las salas de cine de México el próximo 20 de julio.