Samadhi Zendejas renuncia a pelea estelar en Supernova Génesis
La actriz mexicana Samadhi Zendejas informó que no participará en la pelea principal del evento de influencers programado para abril.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Lacartelera de Supernova Génesis 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
sufrió un cambio previo a su cita en la Arena Ciudad de México. La actriz Samadhi Zendejas anunció que no participará en la pelea estelar contra Alana Flores, programada para el 26 de abril.
A través de un comunicado publicado en Instagram, la actriz mexicana informó que su participación en el evento de boxeo de influencers no podrá concretarse.
En el mensaje explicó que, pese a su proceso de preparación, no se lograron alinear los elementos necesarios para formalizar su presencia en el combate ante Alana Flores, quien figuraba como su rival en la pelea principal de Supernova Génesis 2026.
La actriz señaló que tomó la decisión con base en la planeación de su carrera y en coordinación con su equipo de trabajo. También agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y de las marcas que la acompañan en distintos proyectos.
Tras cerrar este capítulo, indicó que continuará enfocada en nuevos compromisosprofesionales.
Pese a la baja de Samadhi Zendejas, el evento mantiene una cartelera integrada por creadores de contenido y figuras digitales que subirán al ring el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.
Ari Geli vs Milica
El combate femenino entre Ari Geli y Milica fue uno de los primeros en anunciarse durante una transmisión en Twitch.
El Abraham vs Nando
El mexicano El Abraham se enfrentará a Nando en un duelo entre streamers que surgió tras intercambios en redes sociales.
Lupita Villalobos vs Kim Shantal
Lupita Villalobos, integrante de "Las Alucines", peleará contra Kim Shantal, en otro enfrentamiento que surgió en plataformas digitales.
Mario Bautista vs Aarón Mercury
El cantante Mario Bautistaregresará al ring para medirse ante el tiktoker Aarón Mercury.
Lonche vs Willito
Lonche y Willito protagonizarán un combate entre creadores de contenido que trasladarán su relación al cuadrilátero.
no te pierdas estas noticias
Samadhi Zendejas renuncia a pelea estelar en Supernova Génesis
SLP
El Universal
La actriz mexicana Samadhi Zendejas informó que no participará en la pelea principal del evento de influencers programado para abril.
Roxana Castellanos niega pleitos tras cancelación de gira Enrollados
SLP
El Universal
Roxana Castellanos desmiente conflictos con compañeros y detalla que la cancelación fue por compromisos y falta de promoción.
Katie Holmes envía emotiva carta tras fallecimiento de James Van Der Beek
SLP
El Universal
Katie Holmes comparte carta manuscrita con palabras de gratitud y despedida.