Sandra Echeverría confiesa que está tranquila tras su separación

Después de 11 años de relación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están atravesando un proceso de separación. Durante el podcast "Señor Punk", la actriz habló de lo que estaba viviendo en su matrimonio con el cantante y era simple monotonía, como le sucedió a Shakira.

"Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo, ver que estoy bien", comentó.

No obstante, Sandra reconoció que ha vivido semanas muy difíciles, aunque considera que ambos están tomando una buena decisión. "La verdad he tenido semanas complicadas con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que no había empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas".

Y comentó que las cosas no han sido como lo pensaba. "De repente uno también idealiza a otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras. Pero todo bien y nos separamos en buenos términos, como grandes amigos que somos".