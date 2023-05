Sandra Echeverría habla de posible reconciliación con Leonardo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de 11 años juntos, Sandra Echeverría dio a conocer la noticia de que ella y su esposo, Leonardo de Lozanne, se separaban, debido a la monotonía en que se había encasillado su relación, sin embargo, tras siete meses de haber tomado la decisión de separar sus caminos, la pareja está dándose una nueva oportunidad en el amor; así fue como lo reveló la actriz, quien no pudo negar que, todo este tiempo, echo de menos la relación que tenía con el cantante y la temática familiar que compartían.

Fue a finales de noviembre cuando Sandra estuvo como invitada en el programa "Cuéntamelo ya", en el que -sin quererlo- rompió en llanto al reconocer el duro momento que atravesaba, tras la separación de Leonardo de Lozanne.

"Si me preguntas una vez, estoy bien. Si me preguntas dos veces, entonces ya empiezo a llorar", compartió en aquella ocasión.

Y aunque la actriz nunca ocultó el gran pesar que le provocaba la separación, luego ocho años de matrimonio y la concepción de su hijo (Andrés), en su momento reconoció que el motivo de la ruptura tuvo que ver con el desinterés y falta de apoyo de ambas partes, por lo que la decisión fue tomada por los dos y de la forma más conciliadora posible.

En ese momento, no parecía probable una posible reconciliación pues, por su parte, Leonardo de Lozzane dijo en una entrevista para "Exa" que la ruptura con Sandra no significaba para él un fracaso, como muchas veces se piensa cuando una relación termina, sino que lo veía como una oportunidad para comenzar de nuevo y escribir una nueva historia.

Y aunque parecía que cada uno de ellos concebía de forma distinta su separación, la famosa actriz acaba de confirmar que están conversando con su expareja, para llegar un acuerdo, en búsqueda de reanudar su relación, debido a que todavía hay mucho amor entre ellos y deseos de ser la familia que era hace siete meses, antes de que decidieran marcar distancia.

"Estamos en negociación para estar juntos otra vez", dijo Echeverría en una entrevista con el programa "Hoy", que estuvo presente en la filmación de su nuevo video musical.

"Estamos intentándolo, platicando, hay mucho amor y cuando hay amor, hay forma de seguir caminado juntos", por lo que aseguró que, durante este proceso de conciliación, tanto ella como de Lozanne se encuentran contentos del sitio en el que estar, pues en lo que respecta a ella -confesó- sí echo de menos la familia que eran.

"Extrañaba mucho a mi familia, esa dinámica de tenernos", dijo y reiteró la idea de que "cuando hay amor, todo se puede solucionar".

Cabe mencionar que hace unas semanas el nombre del cantante de Fobia estuvo en boca de todas y de todos, luego de que en un podcast, la actriz Karla Souza hablara acerca de la charla que entabló con un famoso, durante un vuelo donde coincidieron, en que le habla, jactanciosamente, de las infidelidades que había tenido durante su matrimonio, por lo que en redes sociales se especuló que se trataba de Lozanne, versión que el rockero negaría más tarde.