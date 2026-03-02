Santa Fe Klan apoya con prótesis a niño de Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El pasado 25 de febrero el rapero y compositor mexicano de 26 años

, conocido artísticamente como

, conmovió a cientos de fanáticos en redes sociales trasde ayuda de un pequeño seguidor de nombre, del municipio de Ocampo en Guanajuato.El menor de 2 años de edad se volviógracias a un video en el que pide el apoyo del cantante para conseguir prótesis para sus manitas. "Santa Fe yo quiero que me pongas mis manitas y, si puedes, quiero que me regales una bici con llantitas de Hulk", explica en la grabación.En el video, Miguel muestra sus dos muñones y solicita el apoyo del cantante para "tener sus manitas", debido a que padece unaque afecta sus. "Estas son mis manos...moradas, ayúdame", expresó con un tono inocente, refiriéndose al color de los aparatos.Luego de algunos días de silencio, elrespondió yde Miguel. En algunas de las grabaciones, compartidas principalmente por la cuentaen la plataforma de Instagram, se ve al cantante junto a Susana Jaso, su madre, conviviendo con el menor en su casa en Guanajuato.En un video en específico, el rapero le comenta a Miguel que en los próximos días se le tomarán las medidas para mandar a fabricar dos manos protésicas, con el objetivo de que la movilidad del menor mejore y con ello, su. "Échele ganas, no se agüite. Que chido que tienes mucha actitud y eres un niño feliz a pesar de todo", dijo.Ángel también respondió a su segunda petición y le llevó algunos obsequios, entre ellos unaazul con negro y grabada con el nombre del rapero; una figura de acción del superhéroe de Marvel, Hulk; dos carros eléctricos de juguete, ropa y un par de tenis. También le ofreció a su familia unLa convivencia no faltó, pues, en algunas fotografías y grabaciones compartidas por otros testigos se ve al cantantecon Miguel y compartiendo con él un almuerzo. El rapero también aprovechó la oportunidad para cantarle al menor uno de sus temas musicales, "Debo de Entender", colaboración con Neto Peña y Yoss Bones."Me gusto haberte conocido y aquí estamos, aquí tienes un amigo cuando quieras", espetó Ángel en un tono de compañerismo, demostrando su compromiso por pagar un par de prótesis de manos para el menor. Finalmente, al despedirse ambos compartieron una conmovedora escena, en la que Miguel persigna y bendice al cantante.Como era de esperarse, usuarios reaccionaron aldel artista y aplaudieron su iniciativa de apoyar a personas en situación vulnerable, enfatizando en su. "por ser tan generoso con la gente", "Él es una persona tan linda, irradia esa vibra, que dichosos los que tienen el placer de conocerle", escriben.