Sara Maldonado normalizó el maltrato

A-AA+

Hace un par de años, Sara Maldonado confesó en sus redes sociales que no la estaba pasando nada bien; se contagió de Covid, perdió a su bebé y su pareja (Juan Sebastián Ávila) le fue infiel.

Ahora, la actriz volvió con nuevos bríos con la nueva temporada de "Mujeres Asesinas", donde da vida a Alejandra en el episodio "La Condena".

El trabajo que hizo con una amiga psicóloga para el episodio sirvió de catarsis para Maldonado, pues entonces se percató que fue víctima de violencia y la tenía normalizada.

Los sentimientos que Sara experimentó en aquella sesión fueron intensos, "tristeza, angustia, desesperación, frustración... las cuales detuve en ese momento para el trabajo que tuve que hacer en el set para Alejandra, eso fue lo que me pasó como persona y se lo di a mi personaje como actriz.

"Realmente es importante para mí darles voz y visibilidad a las mujeres que no la tienen y, sobre todo, apoyo, ofrecer soluciones", comentó en la alfombra roja.

Movida por su experiencia, Sara desea generar un cambio e, incluso, crear grupos de mujeres que se ayuden entre sí para que el maltrato empiece a disminuir.

"No hay mejor manera que hablarlo y salir de ahí por voluntad propia", finalizó la actriz.