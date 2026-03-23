SARAH MICHELLE RECUERDA A NICHOLAS BRENDON
La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la saga de culto ´Buffy cazavampiros´ (´Buffy the Vampire Slayer´), y el actor David Boreanaz, que interpretaba a Angel, han recordado a su compañero de reparto Nicholas Brendon, fallecido ayer a los 54 años.
"Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando", escribió Gellar en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen junto a Brendon de la época de la serie.
La cita pertenece a un diálogo de la séptima temporada entre el personaje de Xander, interpretado por Brendon, y Dawn Summers, la hermana pequeña de Buffy, a la que daba vida Michelle Trachtenberg, fallecida en febrero de 2025 a los 39 años.
"Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo", añadió la actriz.
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