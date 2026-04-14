Sariñana y Ángeles Azules se suman a concierto de Bocelli en el Zócalo

Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules se sumarán al concierto del artista italiano Andrea Bocelli que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en la plancha del Zócalo, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Detalles confirmados

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina recordó que se trata de un evento gratuito para la población.

"Se van a unir a este gran concierto Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana; es muy importante recordar la importancia que tiene el Zócalo en la democratización de la cultura. En el Zócalo hemos recibido grandes conciertos y permanece como un espacio abierto y gratuito para la población", dijo la mandataria.

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Acciones de la autoridad

En conferencia de prensa, Brugada Molina detalló que para el concierto de Andrea Bocelli de este fin de semana, el Gobierno de la CDMX no invertirá ningún recurso público.