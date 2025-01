Sasha Sokol, avergonzada por lo vivido con Luis de Llano

Sasha Sokol se sincera acerca de la relación que sostuvo con Luis de Llano, expresando que, por décadas, vivió con vergüenza por la situación que atravesó, cuando sostuvieron un "noviazgo", en la época en que ella tenía sólo 14 años y él 39.

La exintegrante de Timbiriche fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México; "Venga la alegría" la cuestionó acerca de su posible participación en el cuarto reencuentro de la banda.

La cantante dijo que aún no ha llegado a ningún acuerdo con sus excompañeros, Benny y Erik, quienes producirán la gira del reencuentro, debido a que indicó que sigue muy vulnerable por la denuncia legal que realizó en contra de Luis de Llano en 2022, luego de que, a través de una serie de declaraciones, el productor musical la revictimizara, tras el abuso sexual que sufrió en su juventud.

"No sé muy bien si voy a estar, sería muy lindo que pudiéramos estar los siete, pero todavía no sé si estoy en el lugar emocional para llevarlo a cabo", expresó.

Sokol confió que las circunstancias que la rodearon, la han hecho derramar más que lágrimas, pues a pesar de que era menor edad cuando tuvo lugar el "noviazgo", ha sido juzgada y señalada, mientras que de Llano era aclamado por lo que pasó.

"Lágrimas es poco, ha sido durísimo, me doy cuenta que lo duro no fue cuando lo que viví, o ahora que me doy cuenta de lo que viví, sino que, de alguna manera, todos estos años, décadas, he vivido con una cierta vergüenza, porque, curiosamente, en todos estos años yo he sido la criticada, como si fuera una persona perversa y, él, nunca fue sido juzgado, ¿me explico?, él era: 'ah, mira, qué maravilloso hombre, qué fregón ha de ser, que hasta una niña de 14 anda con él'".

Hasta el momento, la ley ha favorecido a Sokol por el caso de abuso sexual que enfrentó, siendo menor de edad, pues en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que el productor debía ofrecerle una disculpa pública, así como debía tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, además del cumplimiento de una indemnización económica.

Desde que Sasha logró esas sentencias a su favor, aclaró que el dinero que recibiera sería redirigido a ADIVAC, una asociación civil que previene y combate el abuso sexual a menores.