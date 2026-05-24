Saúl Hernández envía mensaje de apoyo a Alejandro Marcovich

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).-

se pronunció en el concierto que Caifanes ofreció en León, Guanajuato, para enviar sus mejores deseos a su excompañero de

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, Alejandro, quien se encuentra hospitalizado; el cantante se sinceró y comparte que ha orado por la pronta recuperación del guitarrista.Lase presentó este sábado,, en la, uno de los recintos de mayor capacidad que alberga "la Perla del Bajío"; se trató del primer show de Caifanes, luego de que la familia del músico, losMartínez, dieran a conocer el episodio de salud que enfrenta.Fue así que, frente a, que conoce adesde que ambos estudiaban la preparatoria y aspiraban a ser parte de unapróspera, dedicó unas palabras a su colega.Al expresarse, el cantante dijo que se trataba de unen nombre de todos losde la; él, Alfonso André, Diego Herrera, así como Marco Rentería y Rodrigo Baills, quienes ejecutan el bajo y la guitarra, respectivamente."Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, mandar un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro, tuvo unay le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto, en nombre de Dios, le mandamos muchasy mucho amor".Los, conjuntados en el recinto, reaccionaron con, ante el gesto del grupo.Durante el concierto, la banda tocó dos de los temas en que Alejandrotuvo una importancia capital, en cuestiones de composición, como lo son losde "", "" y "Aymer me dijo un ave", acordes que dedicó a Bela, su primogénita, cuando esta nació.Antes de la integración dea Caifanes, en 1989, con el según álbum de la banda "(El diablito)" -y hasta 1995-. ya había formado otro grupo junto ay Alfonso André, cuyo nombre fuede Aurora, nombre propuesto por Saúl e inspirado en un cuento de su autoría, como contó años atrás a Cristina Pacheco en su programa de entrevistas.