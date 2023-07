Se arrepiente Bárbara Torres de cómo voto en La Casa de los Famosos

A-AA+

Bárbara Torres aseguró que se arrepintió de la forma que emitió sus votos este miércoles durante la gala de nominación y aunque al principio dijo que la decisión la tomó haciéndole caso a su corazón, después en solitario dentro del vestidor expresó que lo hizo mal.

"Soy la más pendej... de la casa porque no supe sumar", fue lo que señaló la argentina en el comedor junto a sus demás compañeros quienes se burlaron y seguían sorprendidos de la manera de votar de Torres.

¿Qué fue lo que pasó? Durante las nominaciones, que por primera vez se hicieron cara a cara, todo el team infierno integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Emilio Osorio y Nicola Porcella, repartieron sus puntos contra Jorge Losa y Bárbara Torres.

La boxeadora Barby Juárez era la inmune por ser la líder de la casa; ella le dio dos puntos a Wendy y uno a Emilio, mientras que Jorge le dio dos a Poncho y uno a Sergio, así que la decisión final la tenía Bárbara, pero en vez de darle sus votos a alguien diferente le dio dos a Jorge que ya había acumulado bastantes puntos y le dio uno a Emilio, quien se salvó.

"Perdónenme, si creen que soy tonta, piénsenlo, no lo voy a debatir, yo no quería nominar en realidad a nadie, siempre, siempre, siempre la ca..., si es por una cosa es por otra", declaró la comediante mientras acomodaba su ropa.

Además, dijo abiertamente que deseaba que Barby la salve la noche de hoy y puso como argumento que todos los demás competidores están muy jóvenes y "pueden hacer miles de realities más, yo ya no".

Todos los habitantes regañaron a Bárbara Torres porque no supo dar los votos correctamente, pues le indicaron que con dos puntos que le diera a cualquiera quedaba automáticamente nominado.

Un famoso que estuvo sorprendido fue Sergio Mayer, quien le explicó que tenía que hacer era elegir a su oponente y no darle a alguien que ya llevaba muchos puntos y que ya ni al caso darle más.

Emilio opinó que pocas veces estaba tan cantada la nominación desde días antes y ella respondió: "yo no quería nominar a nadie, es un juego, lo hago con el corazón, tengo que nominar a huevo; estoy al borde de un psiquiátrico, otra cosa como ésta ni loca me meto".

.