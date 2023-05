CANNES. - Mientras la multitud del Festival de Cine de Cannes aplaudía con entusiasmo, Harrison Ford, visiblemente emocionado, se paró en el escenario, tratando de controlar sus emociones.

La calidez del público y un video que acababan de proyectar habían dejado a Ford conmocionado.

“Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos”, dijo. “Y acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos, una gran parte de mi vida, pero no toda mi vida”.

Si Cannes del año pasado estuvo parcialmente definido por su homenaje a la estrella de “Top Gun Maverick” Tom Cruise, este año ha pertenecido a Ford.

Pero esta vez, ha sido mucho más conmovedor. Ford, de 80 años, se despide del papel de Indiana Jones, diciendo adiós al emblemático arqueólogo intrépido más de 40 años después de su debut, con sombrero, látigo y una modesta fobia a las serpientes.

Ha sido una última gira emocional, sobre todo para Ford, quien ha llorado con frecuencia. En una charla con periodistas el ayer, se le preguntó a Ford: ¿Por qué renunciar a Indy ahora?

“¿No es evidente?”, respondió con una sonrisa característicamente tímida. “Necesito sentarme y descansar un poco. Me encanta trabajar y me encanta este personaje. Y me encanta lo que trajo a mi vida. Esto es todo lo que puedo decir.”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el Dial del Destino”), la quinta película de Indiana Jones, se estrenó el jueves por la noche en Cannes, dando un toque emotivo a la franquicia que comenzó con “Raiders of the Lost Ark” (“En busca del arca perdida”) de 1981.

El capítulo final en el que actúa Ford está dirigido y coescrito por James Mangold, el cineasta de “Ford vs. Ferrari” (“Contra lo imposible”).

Ford no se retira de la actuación. Tiene dos series de televisión en curso (“Shrinking”, “1923”) y dijo que sigue comprometido con trabajar.

“Y aparentemente todavía tengo la oportunidad de trabajar y quiero eso. Necesito eso en mi vida, ese desafío”.

Ford, como Indiana, no se va sin su sombrero. Se ha quedado con uno, dijo el actor, pero valora más la experiencia de hacer las películas. “Las cosas son geniales, pero no se trata de las cosas”.