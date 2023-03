SE DIVORCIA

CIUDAD DE MÉXICO. -Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina anunciaron su separación esta mañana de viernes a través de un comunicado en el que se señalan que tras 11 años de matrimonio decidieron por mutuo acuerdo separarse y ya hay acciones civiles al respecto.

“Desde el respeto y cariño que siempre han caracterizado a nuestra relación, queremos compartirles que después de 11 años de matrimonio, hace unas semanas decidimos separarnos y ya hemos concretado acciones legales”.

La conductora de “Hoy” se suma a Andrea Legarreta y a Tania Rincón, ambas anunciaron que se separaban de sus esposos tras varios años de casadas; en el caso de Montijo, precisó que, a raíz de la pandemia, entre ella y su marido comenzaron a surgir varias diferencias, y tras reflexionarlo llegaron a la conclusión que lo mejor era divorciarse.

“Tras una reflexión a conciencia, y con profundo respeto de ambas partes, hemos convenido y presentado un divorcio voluntario por mutuo acuerdo”.

Precisaron que seguirán unidos como familia, pues tienen un hijo en común.

SU HISTORIA DE AMOR

Antes de 2011 la conductora Galilea Montijo era conocida como “la novia fugitiva”, porque en cuatro ocasiones había recibido anillo de compromiso (de Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Sobrero y Jorge Krasovsky), pero fue hasta que conoció al político Fernando Reina cuando el “Sí, acepto” se hizo realidad y curiosamente sin tener una sortija en su dedo anular.

“(Fernando) llegó un día y me dijo, ‘pues yo me quiero casar contigo, pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema, creo que esa es la maldición y vas a correr’, yo también dije, pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo”, compartió Galilea en su momento.

Su encuentro se dio en 2010, durante un viaje de la producción de “Hoy” al puerto de Acapulco, en ese entonces Fernando Reina era regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez y secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Urbano y vocal de la Comisión de Turismo y Hacienda, motivo por el cual le tocó darles la bienvenida al lugar y fue presentado a Galilea, con quien desarrolló una buena amistad.