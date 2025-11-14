Se filtra colaboración de KFC con Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del estreno de la nueva temporada de Stranger Things 5, el usuario de YouTube "StrangerElevenFan11" filtró un video con la supuesta colaboración entre la famosa serie de Netflix con KFC. En su contenido, pudimos conocer un vistazo del menú especial que tendrán. Te dejamos con los detalles.

Video filtrado de KFC: ¿tiene relación con Stranger Things?

El 13 de noviembre, el usuario StrangerElevenFan11 subió a YouTube un contenido que mostraba lo que parece ser una colaboración entre la cadena de restaurantes y la aclamada serie de streaming.

Al momento de la publicación de esta nota, el video ya tiene más de 13 mil visualizaciones. No sabemos si se trata de un error o es parte de las pruebas para su lanzamiento. En cuanto a sus redes sociales, la marca no ha lanzado un comunicado oficial, por lo que contamos con información reducida.

Si quieres conocer el misterioso promocional de KFC y Stranger Things, aquí te lo dejamos:

¿Qué traerá la supuesta colaboración entre KFC y Stranger Things?

Como se observa en el video, todo apunta a que la casa del Krunch se una con la emocionante historia del Upside Down y los habitantes de Hawkins, Indiana.

Al parecer, la colaboración llevará el nombre Stranger Menu. Serán platillos inspirados en la serie, con guiños a personajes y situaciones acontecidas. Por ejemplo, Eleven, personaje principal de la serie, es fanática de los Waffles. Así que el anuncio muestra la Eleven Burguer, en la que los bollos se sustituyen por la comida preferida de la intrépida protagonista.

Además, para seguir dando alusión al Once, sacarán una nueva salsa llamada Stranger. ¿Será que tiene que ver con las 11 hierbas y especias de la receta secreta del coronel, así como muestra un letrero en el video? Aunque no sabemos detalles, el material audiovisual nos confirma que podrás pedirlas en forma de Ke-Tiras con la Stranger Bucket.

¿Cuándo inicia el menú de KFC con Stranger Things?

Por el momento, no sabemos con exactitud la fecha de inicio de la promoción. Según lo visto, esta colaboración llegaría oficialmente el 18 de noviembre. Pero todavía no hay confirmación por parte de la marca.

Debido a lo anterior, recomendamos estar al pendiente de las redes sociales oficiales de KFC México. ¿Qué nos tendrá preparada la cadena de restaurantes? ¿Será verdad o una broma que fue demasiado lejos?