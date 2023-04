Hablar de Pedro Infante, es hablar de una de las figuras más representativas de la época de oro del cine mexicano, un referente cultural del séptimo arte que ha trascendido década tras década en México y el mundo.

Sin duda, uno de los actores y cantantes de la época dorada más codiciado, por lo que logró dejar un gran legado artístico, que, a la fecha, continúa sonando y que en poco tiempo traspasará las pantallas, a través de "Se llamaba Pedro Infante".

La misma, es una bioserie producida por el mexicano Rubén Galindo, y que mostrará los episodios más emblemáticos de la vida del ídolo de Guamúchil, y que el día de hoy, se conmemora el 66 aniversario de su muerte, tras su partida la tarde del 15 de abril de 1957.

MARIO MORÁN

Así, en entrevista exclusiva para Pulso Diario de San Luis, el actor mexicano Mario Morán, quien será el encargado de darle vida al intérprete de "Amorcito Corazón", nos comparte la alegría e ilusión que trajo consigo la noticia de que sería él, quien reviviera a través de este proyecto, a uno de los hombres más influyentes del país, y, del que, además, su padre, es gran admirador. "Es el regalo más grande que he recibido en mi vida profesional".

"Estoy lleno de inspiración, pero también de mucha responsabilidad, y darme cuenta que, a pesar de que Pedro Infante es de otra época, continúa transmitiendo sentimientos con su voz, y eso es maravilloso".

SATISFACCIÓN Y RESPONSABILIDAD

Originario de Puebla, Puebla, Morán adicionó en diciembre del 2021 para el papel del que actualmente se caracteriza durante las filmaciones que se están llevando a cabo en distintas calles y recintos de San Luis Potosí.

A su vez, el actor nos comparte que, aunque siente gran agradecimiento y satisfacción de formar parte de esta producción, también es una gran responsabilidad que día tras día, con ardua dedicación y compromiso, acude a los llamados diarios de largas jornadas, que, sin duda, son también parte de su crecimiento personal y profesional.

PREPARACIÓN ARTÍSTICA

Asimismo, y como parte del previo proceso al inicio de las grabaciones, el actor llevó una ardua preparación física y mental que incluyó distintas actividades, como aprender a tocar diversos instrumentos, perfeccionar su técnica vocal y, para él, lo más importante, el lograr captar la esencia que hacia único al ídolo mexicano.

"Tuve todo un año de preparación, aprendí a tocar piano, guitarra, acordeón y un poco de batería".

"Uno de los mayores retos fue poder aprender a tocar todos estos instrumentos y lograr captar la esencia que él tenía, para poder imitarlo de la mejor manera".

Por su parte, el joven artista manifiesta que su papel es también de gran relevancia y significado en su vida personal, pues su padre, es un gran admirador de Pedro Infante, " él quería ser cantante y también actor, y el verme a mí haciendo ambas cosas, es un sueño hecho realidad, un regalo muy grande para mí".

ADMIRADOR DEL TALENTO DEL ÍCONO

De igual manera, nos comparte que se ha convertido en gran admirador del talento y las distintas cualidades del ícono de Sinaloa, recalcando la gran humildad y autenticidad que este poseía en su vida personal y en cada uno de los filmes, valor que, además, le inculcaron sus padres desde muy pequeño: la humildad.

"Yo siempre he tratado de dar el mismo valor a todos, de tratar a todos por igual sin importar su posición; fue algo que mis padres me inculcaron desde muy pequeño, y es algo que me alimenta a mí".

CARIÑO ESPECIAL A SLP

Finalmente, Mario expresa sentirse muy acogido en la capital potosina, lugar que además ha visitado en varias ocasiones, por lo que le guarda cariño especial.

"Estoy muy contento porque he recibido mucha buena vibra de gente que es fan de Pedro Infante".

"La esencia de San Luis es muy parecida a la de Puebla, es una ciudad fascinante llena de iglesias y con una estupenda arquitectura, me llevo mucha energía potosina".

"Me llevó todo el amor y todo el cariño de la gente potosina".