Se mantiene el legado de Freddie Mercury a 31 años de su muerte

El 23 de noviembre de 1991, hace 31 años, Freddie Mercury informó al mundo entero, a través de un comunicado, que era portador de VIH, el virus del sida y, apenas un día después, el líder y cantante de la mítica banda Queen moría con tan solo 45 años.

Fiel al estilo que siempre lo caracterizó, durante esos años, además, prácticamente no conversó con la prensa y ocultó su enfermedad hasta último momento. Cuando finalmente dio a conocer su estado de salud, nadie imaginó que le quedaban apenas unas horas de vida.

"Tras las numerosas conjeturas aparecidas en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que tengo sida. Sentí que lo correcto era mantener en privado esta información para proteger la intimidad de aquellos que me rodean y espero que todos se unirán a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta enfermedad", menciona el comunicado emitido el 23 de noviembre de 1991. Al día siguiente murió.